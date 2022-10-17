سرمربی مس سونگون: انتظاراتم در زمین بازی اجرا نشد

اسماعیل تقی پور در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی مهر اظهار کرد: امروز بازی را خوب شروع کردیم و با اینکه بعد از ۵۵ روز تعطیلی لیگ برتر فوتسال استارت خورد، انگار لیگ را از اول شروع کردیم.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون ورزقان ادامه داد: با اینکه هشت هفته قبل را بازیکنانم با شادابی دنبال می‌کردند این تعطیلات که بدلیل برپایی اردوی تیم ملی و بازی‌های آسیایی بود در روند آماده بودن بازیکنان تأثیر گذار بود و باعث شد که امروز به اهدافی که از قبل پیاده کرده بودیم در زمین بازی دست نیابیم.

تقی پور اضافه کرد: درست است که برگشت به شرایط قبلی بازیکنان زمان بر است ولی خدا را شکر که امروز سه امتیاز بازی را کسب کردیم تا دل هواداران مان را شاد کنیم.

وی اذعان داشت: با اینکه در طول بازی بیشتر توپ‌هایمان گل نشد ولی امیدوار بودیم مقابل تیم زرند کرمان بازی شاداب‌تری از شاگردانم شاهد باشیم واین باعث خواهد شد در ادامه راه تلاش خودمان را بیشتر از گذشته انجام دهیم.

تقی پور در مورد تیم فولاد زرند کرمان اظهار کرد: اصلاً به یک تیم میانه جدولی نگاه نکرده بودیم و همان طور که دیدید در طول بازی با انگیزه فراوان مقابل ما به میدان آمده بودند و این شرایط در تمام تیم‌هایی که حریف ما می‌شوند دیده می‌شود چرا که مقابل تیم مس سونگون بازی کردن برای همه تیم‌ها انگیزه ایجاد می‌کند و این کا رما را دشوار می‌کند.

وی در خصوص اختلاف خود با فرهاد فخیم توضیح داد: با اینکه بنده دراین مورد تا به حال مصاحبه‌ای انجام ندادم اعلام می‌کنم که اصلاً اختلافی در کار نیست فقط بحث انضباطی بوده و منتظر نظر کمیته انضباطی هستیم و امیدورام با ختم به خیر شدن این موضوع فرهاد فخیم در تمرینات و بازی‌های آتی کنار تیم باشد چرا که وی کاپیتان تیم مس سونگون می‌باشد.

گفتنی است؛ تیم مس سونگون با برتری ۴ بر یک مقابل فولاد زرند کرمان و با ۲۴ کسب امتیاز همچنان صدر جدول لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را در اختیار خود دارد.