معرفی ۱۲۱ مددجوی بهزیستی بوشهر برای دریافت تسهیلات اشتغال به بانک

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو منوچهری دوشنبه‌شب در نشست کمیته اشتغال جامعه هدف بهزیستی شهرستان بوشهر اظهار داشت: توانمند سازی مددجویان تحت پوشش بهزیستی از طریق تسهیلات خوداشتغالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی و حمایت از فرصت‌های شغلی مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال‌زایی، طرح اعتباری ارزش آفرینی در راستای خودکفایی و اشتغال زایی برای مددجویان تحت پوشش در سازمان بهزیستی کشور ارائه شد.

مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر افزود: مددجویان تحت پوشش با ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای که زمینه ساز اشتغال و خودکفایی برای خود باشند با ارائه درخواست کتبی، و بازبینی درخواست‌ها توسط کمیته اشتغال در بهزیستی می‌توانند از از این تسهیلات استفاده کنند.

منوچهری یادآور شد: طی تفاهم نامه‌ای که بین سازمان بهزیستی کشور با سازمان فنی و حرفه‌ای به امضا رسیده است، مددجویانی که مدرک فنی و حرفه‌ای ندارند با مراجعه به مراکز فنی و حرفه‌ای نسبت به کسب مهارت اقدام کنند و بعد از کسب مهارت، از طرف سازمان بهزیستی برای دریافت وام معرفی می‌شوند.

مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش ۱۲۱ پرونده متقاضی از سوی مددجویان تحت پوشش توسط کمیته اشتغال مدیریت بهزیستی شهرستان بوشهر مورد بررسی و معرفی به بانک جهت تسهیلات خود اشتغالی صورت گرفته است.