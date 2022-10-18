هدف فوتبال شهرداری همدان کسب بهترین جایگاه است

احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: از ابتدای فصل روند رو به رشدی داشته‌ایم و هفته به هفته توانستیم به هارمونی خوبی برسیم.

وی افزود: به دلیل دیر بسته شدن تیم با توجه به مشخص نبودن شرایط باشگاه در چند هفته نخست با مشکلاتی مواجه شدیم اما توانستیم با هماهنگی بازیکنان به شرایط مطلوب‌تری برسیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به شرایط جدول رده‌بندی گفت: فاصله امتیازاتی تیم‌ها به هم بسیار نزدیک بوده و با یک پیروزی یا شکست، جایگاه تیم‌ها در جدول چندین رده جا به جا می‌شود.

جمشیدیان خاطرنشان کرد: هنوز زود است به جایگاه پایان فصل فکر کنیم نگاه ما به لیگ مانند جام حذفی بازی به بازی است اما به طور قطع به دنبال کسب بهترین رتبه در پایان فصل هستیم.

وی با اشاره به دیدار هفته نهم برابر خوشه طلایی ساوه بیان کرد: تیم فوتبال خوشه‌طلایی ساوه سابقه طولانی در لیگ دسته اول فوتبال کشور دارد و از تیم‌های با شخصیت مسابقات است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: به خوبی نقاط ضعف و قوت این تیم را آنالیز کرده‌ایم و با تمام توان از سوت آغاز مسابقه برای کسب امتیاز خواهیم جنگید.

گفتنی است؛ در هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور تیم فوتبال شهرداری همدان سه‌شنبه ۲۶ مهر ماه از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میهمان خوشه طلایی ساوه است.