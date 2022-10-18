بارش رگباری باران و احتمال وقوع آبگرفتگی در گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه بارشی از صبح امروز (سه شنبه) به استان نفوذ کرده و سبب بارش باران، رگبار و رعد برق، کاهش دما و پدیده مه خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بارش ها در نواحی شمالی و شرقی استان نسبت به سایر نواحی موثرتر خواهد بود لذا انتظار داریم که آبگرفتگی معابر به خصوص در این مناطق اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد: از پیامدهای دیگر این سامانه پدیده مه خواهد بود بنابراین به رانندگان توصیه می شود، در تردد جاده های مواصلاتی کوهستانی احتیاط لازم را انجام دهند.

داداشی گفت: با توجه به اینکه مقدار بارش ها در این سامانه نسبت به سامانه های گذشته موثرتر است، توصیه می کنیم کشاورزان برای شروع کشت های پاییزه اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی گلستان اضافه کرد: از روز چهارشنبه از شدت فعالیت این سامانه کاسته شده و طی روزهای پنج شنبه و جمعه جو نسبتاً آرامی را خواهیم داشت.

وی افزود: اما سامانه بارشی دیگری از روز شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که باعث ناپایداری هوای استان خواهد شد.