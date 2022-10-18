به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یافتیان شامگاه دوشنبه در حاشیه سرشماری اهوان دشت سهرین در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده است تا طی دو روز سرشماری حیات‌وحش را در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد و فیله‌خاصه به انجام برسانیم، گفت: می‌توان گفت این دو منطقه تنها محل زیست آهوان شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و به همین خاطر حفاظت از این گونه‌ها بسیار حائز اهمیت است و از بین رفتن این گونه جانوری در این منطقه می‌تواند ضربه بزرگی به مسائل زیست‌محیطی باشد.

وی ادامه داد: در دو منطقه ماه‌نشان و طارم در فصل زمستان و زمانی که شاهد بارش برف در ارتفاعات هستیم و حیات‌وحش بیشتر در مناطق دشتی حضور خواهد داشت، تلاش خواهیم کرد سرشماری مذکور را در این مناطق نیز انجام دهیم.

یافتیان با اشاره به اینکه این سرشماری با همکاری محیط طبیعی این اداره‌کل برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: این سرشماری با حضور محیط‌بانان به همراه کارشناسان مربوطه در حوزه ادارات و اداره‌کل به همراه خبرنگاران و دوست‌داران محیط‌زیست به منصه‌ظهور رسیده و اجرایی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان با تاکید بر اینکه حیات‌وحش پیچیدگی خاص خود را داشته و این پیچیدگی‌ها راه‌حلی به جز به همراه داشتن حضور و مشارکت مستقیم و دلسوزانه مردم را ندارد، یادآور شد: خوشبختانه می‌توان گفت در این خصوص همراهی لازم را از سوی مردم داریم.

یافتیان با بیان اینکه در سطح کشور حدود ۱۱ درصد مساحت به مناطق حفاظت شده اختصاص پیدا کرده است که این مقدار در استان زنجان حدود ۱۳.۵ درصد بوده و از نرم کشوری بالاتر است، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کنیم که ما باید به سمتی حرکت کنیم که به ۱۷ درصد برسیم.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که از ۱۳.۵ درصد مساحت اختصاص یافته به مناطق حفاظت شده استان حدود ۷ درصد به مستثنیات اختصاص پیدا می‌کند و حدود ۴ درصد نیز مربوط به مناطقی است که روستاها و شهرهای استان در آن واقع شده است، بنابراین آنچه که به عنوان فضا و مکانی برای حیات‌وحش استان وجود دارد، عملاً نمی‌تواند بیش از ۲ تا ۳ درصد باشد.

سال گذشته نسبت به سال ۹۹ با کاهش تعداد آهوان در منطقه سرخ‌آباد و فیله‌خاصه مواجه بودیم

یافتیان با ابراز تأسف از اینکه پارسال نسبت به سال ۹۹ با کاهش تعداد آهوان در منطقه سرخ‌آباد و فیله‌خاصه مواجه بودیم، گفت: با وجود نگرانی‌هایی که به خاطر کاهش تعداد آهوان این مناطق وجود دارد اما خوشبختانه شاهد مشارکت و پیگیری مردم ماه‌نشان و طارم هستیم که باعث شده است که جمعیت کل، بز، قوچ و میش این مناطق افزایشی باشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان متذکر شد: وجود مناطق وسیع مستثنیات و کشاورزی در دشت سهرین و نیز ترددی که به واسطه همین زمین‌های تحت کشت انجام می‌شود، می‌تواند شرایطی را رقم بزند که افراد که به قصد شکار و از بین بردن حیات‌وحش وارد این منطقه می‌شوند، تسهیل شود، به همین خاطر حفاظت و مراقبت از حیات‌وحش کار بسیار پیچیده‌ای است.

یافتیان با بیان اینکه با انجام سرشماری وضعیت حیات‌وحش در این مناطق نسبت به سال گذشته مشخص خواهد شد، عنوان کرد: یکی از جاذبه‌های گردشگری که می‌توان بر روی آن مانور داد و ایجاد ثروت کرد، وجود همین حیات‌وحش است، به همین خاطر نیازمند مشارکت و همراهی مردم در این مسیر برای حفاظت از نسل در حال انقراض آهوان هستیم و اگر این موضوع را مورد توجه قرار ندهیم، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری را به حیات‌وحش استان و به تبع آن کشور وارد کند.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: استان زنجان از معدود استان‌هایی است که مجوز استفاده از بی‌سیم‌های دیجیتال را دارد و جلیقه‌های ضدگلوله که با فناوری‌های برتر تهیه شدند و سبک‌تر هستند.

یافتیان با یادآوری اینکه حدود ۲۵ نفر در سرشماری مشارکت دارند و حدود ۲۰ کیلومتر را پیاده‌روی خواهند کرد، ادامه داد: با توجه به استانداردهایی که وجود دارد، محیط‌بانان به شمارش تعداد آهوان منطقه خواهند پرداخت. اهمیت حیات‌وحش به قدری بالا است که در سال گذشته دو نفر از محیط‌بانان استان زنجان را در همین منطقه برای حفاظت از حیات‌وحش استان از دست دادیم.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه مشکل ما در بحث محیط‌بانی قبل از تجهیزات مربوط به نیروهای این اداره‌کل تحت عنوان محیط‌بان است که تعداد آن‌ها حدود ۴۴ نفر است، تصریح کرد: هر چند تلاش‌های بسیار زیادی در سطح سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال انجام است و طبق آخرین اخبار مقرر شده است امسال حدود ۳۵۰ نفر جذب محیط‌زیست در سطح کشور شوند که حدود ۲۵۰ نفر از این افراد در حوزه محیط‌بانی به خدمت گرفته خواهند شد.

وی افزود: در حوزه تجهیزات حوزه محیط‌بانی جزو معدود استان‌هایی هستیم که اجازه استفاده از بی‌سیم‌های دیجیتال را دارد. بحث جلیقه‌های ضدگلوله و نصب دوربین بر روی لباس محیط‌بانان نیز به جد دنبال می‌شود.