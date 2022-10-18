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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۷:۵۸

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

وضعیت پرداختی های دارویار و کمبود آنتی بیوتیک

وضعیت پرداختی های دارویار و کمبود آنتی بیوتیک

وزیر بهداشت، در مورد عدم پرداخت سهم داروخانه ها بابت طرح دارویار، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، روز گذشته در هنگام خروج از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد عدم پرداخت مطالبات و سهم داروخانه‌ها بابت طرح دارویار، گفت: در مورد بیمه سلامت پرداخت‌ها به طور کامل انجام شده و امیدواریم با انتخاب وزیر جدید رفاه و پیگیری رسانه‌ها سایر دستگاه‌های مسئول نیز به تعهدات خود عمل کنند.

وی در کمبود شربت آنتی بیوتیک کودکان نیز اظهار داشت: در فصل تابستان به دلیل مصرف بالا با کمبود سرم و در فصول پاییز و زمستان نیز با مصرف بالای آنتی بیوتیک مواجه هستیم که برای رفع این کمبودها پیش بینی‌های لازم انجام شده و مشکل مواد اولیه برطرف شده و حدود یک هفته آینده به مقدار فراوان به داروخانه‌ها تحویل خواهد شد.

کد مطلب 5611294

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