وضعیت پرداختی های دارویار و کمبود آنتی بیوتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، روز گذشته در هنگام خروج از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد عدم پرداخت مطالبات و سهم داروخانه‌ها بابت طرح دارویار، گفت: در مورد بیمه سلامت پرداخت‌ها به طور کامل انجام شده و امیدواریم با انتخاب وزیر جدید رفاه و پیگیری رسانه‌ها سایر دستگاه‌های مسئول نیز به تعهدات خود عمل کنند.

وی در کمبود شربت آنتی بیوتیک کودکان نیز اظهار داشت: در فصل تابستان به دلیل مصرف بالا با کمبود سرم و در فصول پاییز و زمستان نیز با مصرف بالای آنتی بیوتیک مواجه هستیم که برای رفع این کمبودها پیش بینی‌های لازم انجام شده و مشکل مواد اولیه برطرف شده و حدود یک هفته آینده به مقدار فراوان به داروخانه‌ها تحویل خواهد شد.