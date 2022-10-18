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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۸:۰۸

فرماندار جم:

جوانان جم برای اشتغال در صنایع نفت و گاز مهارت‌افزایی شوند

جوانان جم برای اشتغال در صنایع نفت و گاز مهارت‌افزایی شوند

بوشهر- فرماندار جم با تاکید بر مهارت‌افزایی جوانان این شهرستان گفت: رویکرد ما در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در شهرستان جم استفاده از ظرفیت صنایع، مشاغل و صاحبان شغل است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد پور صبح سه‌شنبه در بازدید از صنایع شهرستان اظهار داشت: مربیان متخصص و مدیران توانمند سرمایه‌های بزرگ آموزش فنی و حرفه ای در استان بوشهر هستند.

وی اضافه کرد: ظرفیت و توانمندی خوبی برای توسعه مهارت افزایی در نیروهای استان وجود دارد که باید گام مؤثری برای رسیدن به این هدف با همکاری صنایع برداریم.

فرماندار جم خاطرنشان کرد: تمام شاغلین در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی باید گواهی مهارت صلاحیت حرفه ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کنند.

وی بیان کرد: نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده نقشی اساسی در توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان دارد و این آموزش‌ها به صورت پایلوت هم برای شاغلین در صنعت و هم برای نیروهای بومی شهرستان جم در شرکت پالایش گاز فجر جم برگزار خواهد شد.

احمد پور با اشاره به نقش مهارت آموزی در ایجاد زمینه‌های اشتغال برای جوانان گفت: در راستای آموزش‌های لازم برای ورود جوانان به بخش‌های تولیدی و صنعتی، مراکز مهارت آموزی باید به صورت جدی تقویت و حمایت شوند.

فرماندار جم مهارت آموزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی بایستی با توجه به زمان و مکان متناسب با شرایط هر منطقه صورت گیرد.

کد مطلب 5611295

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