به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد پور صبح سه‌شنبه در بازدید از صنایع شهرستان اظهار داشت: مربیان متخصص و مدیران توانمند سرمایه‌های بزرگ آموزش فنی و حرفه ای در استان بوشهر هستند.

وی اضافه کرد: ظرفیت و توانمندی خوبی برای توسعه مهارت افزایی در نیروهای استان وجود دارد که باید گام مؤثری برای رسیدن به این هدف با همکاری صنایع برداریم.

فرماندار جم خاطرنشان کرد: تمام شاغلین در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی باید گواهی مهارت صلاحیت حرفه ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کنند.

وی بیان کرد: نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده نقشی اساسی در توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان دارد و این آموزش‌ها به صورت پایلوت هم برای شاغلین در صنعت و هم برای نیروهای بومی شهرستان جم در شرکت پالایش گاز فجر جم برگزار خواهد شد.

احمد پور با اشاره به نقش مهارت آموزی در ایجاد زمینه‌های اشتغال برای جوانان گفت: در راستای آموزش‌های لازم برای ورود جوانان به بخش‌های تولیدی و صنعتی، مراکز مهارت آموزی باید به صورت جدی تقویت و حمایت شوند.

فرماندار جم مهارت آموزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: توانمندسازی نیروی انسانی بایستی با توجه به زمان و مکان متناسب با شرایط هر منطقه صورت گیرد.