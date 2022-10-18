موزه تاریخ آموزش و پرورش زنجان غنای فرهنگی استان را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح موزه فرهنگ و تاریخ آموزش و پرورش استان در دبیرستان شریعتی زنجان، گفت: بخشی از گذشته فرهنگی آموزش و پرورش استان را جمع آری کردیم و امیدواریم امکان توسعه هم داشته باشد.

وی اظهار داشت: این فضا را به نسل جوان و نوجوان هدیه می‌کنیم تا بدانند چه گذشته درخشانی داشتند و از آن خوب حراست کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته گام‌هایی در جهت ثبت ملی مدرسه شریعتی زنجان توسط افراد مختلف برداشته شده بود که اکنون این تلاش‌ها به منصه ظهور رسیده است.

اسماعیلی بر لزوم اهمیت و لزوم پیوستگی نسلی در حوزه فرهنگ تاکید کرد و بیان داشت: تاسیس این موزه گامی در این راستا است.

وی با بیان اینکه این موزه اگر چه با غنای قابل توجهی آغاز به کار کرده است، تصریح کرد: موزه فرهنگ و تاریخ آموزش و پرورش زنجان بیانگر گوشه‌ای از مفاخر، غنای فرهنگی و تربیتی استان است و باید قدر اینها را به خوبی بدانیم.