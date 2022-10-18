تصادف در جاده خوزستان به چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم داشت

محمود شمسی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این تصادف ساعت ۲۳ دوشنبه شب بین ۲ دستگاه خودرو سواری در جاده خوزستان به طاقانک چهارمحال و بختیاری رخ داد.

وی افزود: پس از اطلاع‌رسانی این حادثه به مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری بلافاصله آمبولانس‌های این اورژانس از پایگاه‌های طاقانک و هفشجان شهرستان شهرکرد به محل تصادف اعزام شدند.

شمسی‌پور تصریح کرد: نیروهای اورژانس چهارمحال و بختیاری ۵ سرنشین مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانی مناسب برای ادامه روند درمانی تکمیلی به بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد منتقل کردند.