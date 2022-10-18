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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۸:۳۴

رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری:

تصادف در جاده خوزستان به چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم داشت

تصادف در جاده خوزستان به چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم داشت

شهرکرد- رئیس اورژانس چهارمحال و بختیاری و مدیر حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد گفت: در تصادف جاده خوزستان به طاقانک از توابع شهرستان شهرکرد ۵ نفر مصدوم شدند.

محمود شمسی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این تصادف ساعت ۲۳ دوشنبه شب بین ۲ دستگاه خودرو سواری در جاده خوزستان به طاقانک چهارمحال و بختیاری رخ داد.

وی افزود: پس از اطلاع‌رسانی این حادثه به مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری بلافاصله آمبولانس‌های این اورژانس از پایگاه‌های طاقانک و هفشجان شهرستان شهرکرد به محل تصادف اعزام شدند.

شمسی‌پور تصریح کرد: نیروهای اورژانس چهارمحال و بختیاری ۵ سرنشین مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانی مناسب برای ادامه روند درمانی تکمیلی به بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد منتقل کردند.

کد مطلب 5611301

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