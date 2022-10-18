خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: همین چند ماه پیش بود که بازیکنان مهریزی همه همت خود را برای قهرمانی در لیگ برتر استان به کار گرفتند و پیر و جوان در ورزشگاه مملو از جمعیت شهید محصل، تیم شهرشان را حمایت کردند و این حمایت‌های اثرگذار این تیم را تنها یک هفته مانده به پایان مسابقات، قهرمان لیگ برتر استان یزد کرد.

بازیکنان و مربیان این تیم تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا در استانی که فوتبال آن حرفی برای گفتن ندارد، خوش بدرخشند.

حالا، فرصتی استثنایی برای فوتبال مهریز فراهم شده تا این تیم بتواند در لیگ کشوری هر چند لیگ دسته ۳، حضور پیدا کند اما بلاتکلیفی و عدم حمایت مسئولان و صنایع، این تیم را در چند قدمی انصراف قرار داده است.

بی پولی گریبان تیم فوتبال مهریز را هم گرفت

مشکل تیم فوتبال مهریز، همانند بسیاری از تیم های ورزشی، بی پولی است زیرا این تیم برای حضو در مسابقات کشوری باید هزینه هایی را پرداخت کند.

شنیده ها حاکی است؛ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه مرحله اول این مسابقات است که یک میلیارد آن توسط مدیرعامل این تیم تامین شده و بقیه این مبلغ باید فراهم شود تا تیم فوتبال مهریز بتواند در لیگ دسته ۳ کشور توپ بزند.

این تیم در حالی معطل این رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی است که صنایع و معادن بزرگ و صاحب نامی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند و اگر این مبلغ را حتی به حساب مسئولیت اجتماعی آنها بگذاریم، رقم قابل توجهی برایشان نیست.

مسئولیت اجتماعی دومین معدن سرب و روی دنیا و ۲۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی مهریز کجاست؟

حضور دومین معدن سرب و روی دنیا و ۲۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی در مهریز، اتفاق کمی نیست که بتوان از کنار انصراف تیم فوتبال این شهرستان به دلیل بی پولی، به راحتی گذشت.

کارخانجاتی که آب و خاک مهریز را استفاده می کنند و حتی آن را آلوده می کنند تا رتبه های برتر صادرات استان و حتی کشور را به خود اختصاص دهند، حالا باید به میدان بیایند و این تیم را حمایت کند تا فوتبال مهریز در مسیر توسعه قرار گیرد.

امید مردم مهریز به حضور تیم فوتبال مهریز در لیگ دسته ۳ کشور

مردم مهریز و فوتبال دوستان این شهر امید دارند که تیم فوتبال مهریز، عنوان تنها تیم انصرافی از بین ۶۵ تیم حاضر در لیگ دسته سه کشور را از آن خود نکند و آرزوی حضور فوتبال مهریز در لیگ کشور بر دل جوانان و فوتبال دوستان این شهرستان نماند.

هفته پیش انصراف تیم میرک کیش برای حضور در رقابت های لیگ دسته سه کشور از بین ۶۵ تیم حاضر اعلام شد ولی خوشبختانه با عقب افتادن یک هفته ای مسابقات، فرصتی دیگر برای تیم میرک کیش مهیا شده تا از این مسابقات جا نماند.

در صورت حضور تیم میرک کیش در لیگ کشوری، باید در مرحله نخست در گروه پنجم با تیم های سرخ پوشان کیش، منتخب کازرون، شهرداری بروات بم، متحد معزآباد رودان، هرنگ جوان بستک، شایان دیزل کوار، خلیج چابهار، پولاد اکسین ایذه، استقلال شوش، ابوذر باشت، بنتونیت سپاهان اصفهک، پادما یدک اصفهان رقابت کند.