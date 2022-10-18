داراب بارگاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۳۰ مهر هفته بیمه سلامت آغاز میشود که برنامههای مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار میشود.
وی اضافه کرد: در استان بوشهر ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت استفاده میکنند که ۸۰ درصد جمعیت در قالب صندوق بیمه روستایی و همگانی است که به صورت رایگان بیمه شدهاند.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر یکی از سیاستهای بیمه سلامت را پرداخت هزینههای درمانی عنوان کرد و افزود: در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت هزینههای ناباروری پرداخت میشود.
وی ادامه داد: زوجهای نابارور میتوانند با پوشش بیمهای از ۹۰ درصد تعرفه دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی و خیریه استفاده کنند.
بارگاهی با بیان اینکه افراد فاقد پوشش بیمه درمانی میتوانند بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند افزود: افرادی که فاقد پوشش بیمهای هستند میتوانند با مراجعه به سامانه سازمان بیمه سلامت ایران و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
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