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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۸:۲۶

مدیرکل بیمه سلامت بوشهر:

۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت استان بوشهر رایگان بیمه شده‌اند

۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت استان بوشهر رایگان بیمه شده‌اند

بوشهر- مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: ۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت استان بوشهر رایگان بیمه شده‌اند.

داراب بارگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۳۰ مهر هفته بیمه سلامت آغاز می‌شود که برنامه‌های مختلفی در سطح استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند که ۸۰ درصد جمعیت در قالب صندوق بیمه روستایی و همگانی است که به صورت رایگان بیمه شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر یکی از سیاست‌های بیمه سلامت را پرداخت هزینه‌های درمانی عنوان کرد و افزود: در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت هزینه‌های ناباروری پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: زوج‌های نابارور می‌توانند با پوشش بیمه‌ای از ۹۰ درصد تعرفه دولتی و ۷۰ درصد بخش خصوصی و خیریه استفاده کنند.

بارگاهی با بیان اینکه افراد فاقد پوشش بیمه درمانی می‌توانند به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند افزود: افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان بیمه سلامت ایران و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

کد مطلب 5611305

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