مجوز پارک فاوا برای استان زنجان صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی شامگاه دوشنبه در بازدید سرزده از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان، به نقش مهم برنامه‌ریزی بسیاری از کشورها برای اقتصاد چند سال آینده اشاره کرد و گفت: بسیاری از هزینه‌هایی که در حال حاضر در کشورها انجام می‌شود، ناظر بر مشکلات حال حاضر نیست.

وی ابراز داشت: اقتصاد دیجیتال یکی از دغدغه‌های مهم دولت است و بعد از یک سال تلاش، مجوز پارک فاوا برای استان صادر شده است.

استاندار زنجان گفت: در هیچکدام از استان‌ها، در حال حاضر، چنین مجوزی صادر نشده است و باید نهایت استفاده را از فضای موجود، برای اقتصاد دیجیتال رو به رشد را داشت.

افشارچی تاکید کرد: اقدامات مهمی در ارتباط با تربیت نیروهای حوزه اقتصاد دیجیتال در بخش فنی و کسب و کار برنامه ریزی شده است.

وی گفت: ما مسئولیت بسیار زیادی در توسعه استان در ابعاد مختلف داریم و فناوری ارتباطات و اطلاعات زیر ساخت بسیار خوبی از نظر فضا و ارتباطی دارد.