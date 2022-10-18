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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

نماینده مردم ایلام در مجلس خبر داد؛

اختصاص ۷۳ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب شرب شهرستان ملکشاهی

اختصاص ۷۳ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب شرب شهرستان ملکشاهی

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۷۳ میلیارد تومان برای رفع مشکل آب شرب شهرستان ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر بسطامی روز سه شنبه در بازدید از پروژه آبرسانی شهرستان ملکشاهی از اختصاص ۷۳ میلیارد تومان برای آغاز به کار پروژه آبرسانی شهرستان ملکشاهی خبر داد.

وی اظهار داشت: طی دو جلسه اخیر با وزیر نیرو و مدیرعامل آبفا کشور مبلغ ۵۰ میلیارد تومان با پیشنهاد وزیر و موافقت آبفای کشور و هم‌چنین ۲۳ میلیارد تومان توسط آبفای استان به عنوان تأمین کننده اعتبار آغاز بکار پروژه مصوب شده است‌.

بسطامی با اشاره به اینکه تأمین آب شرب شهرستان ملکشاهی مطالبه دیرینه مردم این منطقه است تصریح کرد: تکمیل پروژه با اعتبار موجود میسر نخواهد بود و مسئولان اجرایی استان نسبت به پیگیری ویژه و تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای کامل این پروژه اهتمام ویژه داشته باشند.

کد مطلب 5611326

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