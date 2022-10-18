چند نماینده از پاسخ های وزیر بهداشت قانع نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت کشور همواره دستخوش مسائل و مشکلات عدیده ای است که همین موضوع باعث می‌شود، هر چند وقت یکبار، نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت بخواهند با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پاسخگوی سوالات آنان باشد.

این رویه از گذشته تا کنون وجود داشته و مختص وزیر وقت نیست.

روز گذشته یعنی ۲۵ مهر ۱۴۰۱، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم، بار دیگر در طول یک سال و اندی از حضور بر مسند وزارت بهداشت، برای پاسخ به سوالات نمایندگان مردم، به کمیسیون بهداشت و درمان رفت.

گفته می‌شود بعضی از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت به سوالات آنها قانع شده اند. اما، در عین حال، برخی نیز قانع نشده اند.

در همین ارتباط، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مقرر شده بود ۲۴ سوال توسط ۱۵ نماینده مطرح شود اما ۴ نماینده ۶ سوال خود را پس گرفتند و یک نماینده در نشست حاضر نشد.

وی افزود: همچنین سه نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و بخشی از سوالات به مراعا گذاشته شد و برخی نمایندگان نیز به وزیر برای تعیین تکلیف سوالات و مباحث مطرح شده مهلت دادند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد محتوای سوالات نمایندگان نیز گفت: برخی سوالات نمایندگان منطقه‌ای و در مورد کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و پزشک و نیروی متخصص، ضعف مدیریت، عدم تجهیز و احداث بیمارستان‌ها و برخی سوالات نیز ملی و در مورد تعیین تکلیف وضعیت نیروهای طرحی، کمبود و نبود داروی بیماران خاص و صعب العلاج، افزایش قیمت دارو، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، نحوه توزیع نیروهای متخصص، تقویت شبکه بهداشت و وضعیت پزشکان عمومی آزمون دستیاری بود.