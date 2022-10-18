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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۸:۴۴

تیم کبدی کرمانشاه نایب قهرمان کشور شد

تیم کبدی کرمانشاه نایب قهرمان کشور شد

کرمانشاه- تیم کبدی سرکل کرمانشاه در هفدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور نایب قهرمان کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کبدی استان کرمانشاه در بخش کبدی سرکل در هفدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور توانست عنوان دوم را کسب کند.

در این مسابقات که جنبه انتخابی تیم ملی داشت تیم کبدی استان کرمانشاه توانست با اقتدار حریفان خود را تا فینال شکست دهد و بازی فینال را به دلیل مصدومیت تعدادی از بازیکنان اصلی خود واگذار کرد.

در بازی‌های آسیایی دوره قبل ۲ نفر از بانوان و ۲ نفر از آقایان عضو تیم ملی توانستند قهرمان آسیا شوند.

گفتنی است، این تیم متشکل از ۱۵ نفر بود و در این دوره از رقابت‌های قهرمانی کشور که به مدت سه روز در تهران برگزار شد توانست بار دیگر شایستگی‌های کبدی کرمانشاه را به نمایش بگذارد.

کد مطلب 5611329

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