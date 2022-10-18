به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نظری در نشست هم‌اندیشی تحول دانش بنیان کشاورزی و کنترل آب که دوشنبه شب در سالن جلسات بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اینکه آب سرمایه ملی است همه ما در برابر آن مسئول هستیم و این مسئولیت بین دانشجو، مسئول، کشاورز، صنعتگر، باغدار و مردم عادی دیده می‌شود.

رئیس دانشکده آب و کشاورزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بیان کرد: مسئله آب تنها به استان قزوین خلاصه نمی‌شود و مسئله برداشت بی‌رویه از سفره و افت آب‌های زیرزمینی دامن‌گیر تمام مناطق کشور شده است.

وی افزود: مشکل آب در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور نفوذ کرده است.

این مسئول ابراز کرد: مسئله افت آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در نهادهای مختلف، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی ادامه داد: مأموریت اصلی بخش پژوهش دانشگاه نیز حل مسئله آب است که در این راستا برای رسیدن به نتایج قابل قبول نیازمند پژوهش جدی در حوزه کشاورزی و صنایع کم‌آب‌بر هستیم.



این مسئول گفت: اقتصاد، کشاورزی و صنایع کم آب بر بسیار حائز اهمیت است چنانچه ما باید در تأیید و ارزیابی هر طرح و پروژه‌ای کم آب بر بودن آن را در اولویت قرار دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه مدیریت نرم‌افزاری در مدیریت مصرف آب بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: برای اجرای پروژه‌های کم آب‌بر باید به دانش و فناوری مجهز شویم.