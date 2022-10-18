به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله حسینی معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی قم اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم است که همزمان با سراسر کشور، در قم نیز در اجرایی شده است و تا امروز از بین افرادی که در استان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند ۵۶ هزار و ۸۳۷ نفر تأیید شده و ۳۵ هزار و ۷۱ نفر از این افراد مبالغی واریز داشته‌اند.



وی در خصوص اینکه آیا اراضی طرح نهضت ملی مسکن اجاره ۹۹ ساله خواهد بود یا باید توسط متقاضی خریداری شود، گفت: اصولاً قرارداد اراضی به دو دسته فروش اقساطی و اجاره ۹۹ ساله تقسیم می‌شود. اگر ارزش زمین به اندازه یک سوم هزینه ساخت یا کمتر شود این زمین اجاره ۹۹ ساله خواهد بود و در غیر این صورت یعنی اگر زمین ارزش بالاتری داشته باشد، متقاضیان باید هزینه خرید زمین را براساس سهم القدر پرداخت نمایند.



حسینی افزود: در حال حاضر اراضی پروژه‌های داخل شهرک پردیسان به صورت فروش اقساطی است و متقاضیان باید هزینه زمین را بدهند. هرچند در قیمت گذاری زمین‌ها، به طور حتم به نفع متقاضیان ارزیابی خواهد شد.



معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی قم خاطرنشان کرد: جدیدترین پروژه تحت قانون نهضت ملی مسکن در شهر قم اراضی ۵۶۰ هکتاری در ابتدای جاده پردیسان - ورجان واقع شده که مشمول قانون اجاره ۹۹ ساله می‌شود.



وی ادامه داد: طبق تصمیمات مسئولین مربوطه مقرر شده که در این اراضی بالغ بر ۳۲ هزار واحد آماده و به مردم تحویل داده شود و امیدواریم تا پایان این دولت به بهره‌برداری برسد.



حسینی با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های قم گفت: این طرح فقط مختص به شهر قم نیست بلکه در شهرستان‌های تابعه هم اجرا می‌شود و تا امروز هزار و ۷۸۳ نفر در شهرستان‌های قم ثبت نام کرده‌اند.



وی در پایان افزود: در شهرستان‌های قم در مجموع تاکنون ۵۲۴ نفر نیز بررسی و تأیید شده‌اند.