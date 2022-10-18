کتاب «باد و خاکستر» خاطرات سردار «مرتضی ذهابی» چاپ و منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانههای جمعی استان کردستان، اظهار کرد: در راستای ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه ارزشمند، کتاب باد و خاکستر شامل خاطرات حاج مرتضی ذهابی به عنوان یک تولید مشترک از سوی حوزه هنری استانهای کردستان و لرستان منتشر شد.
وی افزود: کتاب باد و خاکستر در ۲۲۴ صفحه، خاطرات حاج مرتضی ذهابی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس که در جبهههای غرب و جنوب غربی کشور حضور داشته است، را به رشته تحریر درآورده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان اظهار کرد: کتاب باد و خاکستر تألیف محمد تقی عزیزان از نویسندگان فعال حوزه ادبیات پایداری است که نزدیک به دو سال در دو استان کردستان و لرستان مشغول جمع آوری اطلاعات و گرفتن مصاحبه برای تولید این اثر بود.
وی بیان کرد: کتاب باد و خاکستر از سوی انتشارات سوره مهر چاپ شده و قیمت آن ۷۵ هزار تومان است که علاقمندان میتوانند برای تهیه این اثر علاوه بر فروشگاههای عرضه کتاب، آن را در سایت www.sooremehr.ir تهیه نمایند.
مرادی با اشاره به اهمیت تولید این اثر در راستای معرفی بخشی از رشادتهای صورت گرفته در راستای دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در هشت سال دفاع مقدس، ادامه داد: بیان رشادتهای صورت صورت گرفته از سوی نیروهای بومی و مهاجر در هشت سال دفاع مقدس یکی از برنامههای اصلی و اولویت دار حوزه هنری کردستان میباشد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ادبیات شفاهی دفاع مقدس، یادآور شد: حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان تاکنون در این راستا کتابهای محبت پنهان، نبرد «کوهسالان»، «ژهره باران»، «رادیو سنه»، سرودههای بی تکرار و فرزند کردستان را منتشر کرده است و در حال حاضر نیز چندین پروژه در مرحله مصاحبه و تدوین قرار دارند.
مرادی به دیگر فعالیت محوری حوزه هنری در حوزه دفاع مقدس اشاره کرد، یادآور شد: در کنار فعالیتهای صورت گرفته در بخش تاریخ شفاهی، برگزاری مراسمهای شب خاطره برای شهدای شاخص استان کردستان نیز طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته و به همین دلیل تاکنون ۲۱ مورد شب خاطره برگزار شده است.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان عنوان کرد: برگزاری شب خاطره شهدای شاخصی از جمله شهیدان شیخ الاسلام، ورمقانی، ملاحیدر فیهم، بیانی، غمیان، امان الهی، رحمانی، بیاتیان، افشاریان و … از جمله فعالیتهای این بخش به شمار میرود.
سردار مرتضی ذهابی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است که از دی ماه سال ۱۳۵۹ به جبهههای حق علیه باطل در جنوب کشور اعزام شده و از سال ۱۳۶۲ نیز در جبهههای غرب کشور و در استان کردستان حضور پیدا کرده است.
وی در عملیاتهای مختلفی از جمله فتح المبین، والفجر مقدماتی، دوپازا، بدر، قادر، کربلای دو، والفجر ۹ و عملیاتهای مرزی حضور داشته و در جبهههای مقابله با گروهکهای ضدانقلاب نیز شرکت کرده است.
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