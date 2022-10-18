پای درد دل زرشک کاران بنشینیم/زرشک درمیان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب خراعی صبح سه شنبه در همایش زرشک که در روستای فورگ درمیان برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری جشنواره ملی زرشک این محصول مزیت دار خراسان جنوبی به درستی معرفی شود.

امام جمعه درمیان با بیان اینکه دانش بنیان‌ها در زمینه فرآوری و … زرشک ورود پیدا کنند، گفت: باید با کشاورزان بنشینیم و از مشکلات آنان به درستی مطلع شویم.

وی با تأکید بر اینکه برای زرشک از منظر علمی ۱۲۵ فایده ذکر شده است، ادامه داد: اقدامات زیادی برای میوه زرشک برگزار شده است ولی باید از نزدیک و در کنار کشاورز درد دل زرشک کاران را بشنویم.

امام جمعه درمیان گفت: همانطور که فرش منطقه درخش درمیان مرزهای بین‌المللی را در نوردیده است معرفی شود زرشک فورگ درمیان نیز باید به جهانیان شناسانده شود.

مولوی احمد عبدالهی امام جمعه اهل سنت درمیان با بیان اینکه کشاورزان منطقه درمیان برای برداشت محصول خود زحمت فراوانی می‌کشند ولی نباید سود به جیب دلالان برود.

وی با اشاره با بیان اینکه متأسفانه هنوز بسیاری از ایرانیان زرشک را به خوبی نمی‌شناسند، ادامه داد: دسترنج کشاورزان باید معرفی شود.

امام جمعه اهل سنت درمیان یادآور شد: جشنواره زرشک فرصتی برای معرفی این محصول مزیت دار است و در این راستا از همه بانیان جشنواره تشکر می‌کنم.