  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۸

ویس کرمی در تذکر شفاهی:

امپراطوری رسانه جهانی کشته‌سازی مجازی می‌کند

امپراطوری رسانه جهانی کشته‌سازی مجازی می‌کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شرم بر امپراطوری رسانه جهانی که جرم و جنایات را سانسور می‌کند و از طرفی کشته سازی مجازی انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ویس کرمی صبح امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار داشت: شهادت سه تن از دلاوران نیروی انتظامی که از استان لرستان بودند را تبریک و تسلیت می گویم. البته این سه نفر خارج از استان به شهادت رسیدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: تمام کسانی که به نحوی در این اغتشاشات دمیده و می دمند باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: استان لرستان همچون همیشه برای حفظ تمامیت ارضی کشور و امنیت آماده جان فشانی است.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: شرم باد بر امپراطوری رسانه جهانی که این همه ظلم و جنایات را سانسور کرده و موارد جزئی را بزرگ نمایی می‌کند و از طرف دیگر کشته سازی های مجازی انجام می‌دهد. امید است مسئولان قدر مردم را بیشتر بدانند.

کد مطلب 5611432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها