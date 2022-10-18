جدال حساس شمس آذر برای حفظ صدرنشینی در لیگ آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته نهم لیگ دسته یک کشور در یک جدال حساس و برای حفظ صدرنشینی میزبان تیم با تجربه سایپا خواهد بود.

در این دیدار که ساعت ۱۵:۳۰ سه شنبه در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می‌شود، شمس آذر برای حفظ صدرنشینی خود میزبان سایپایی خواهد بود که با کسب ۱۲ امتیاز از هشت بازی در جایگاه هفتم لیگ دسته یک کشور قرار دارد.

استمرار صدرنشینی‌های شمس آذر با هدایت سعید دقیقی نشان داده که حضور این تیم در صدر لیگ دسته یک کشور اتفاقی نبوده و بدون شک حالا کادر فنی و بازیکنان به دنبال تثبیت جایگاه خود خواهند بود.