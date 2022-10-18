زرشک را با بسته بندی و برند وارد بازار ملی و جهانی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح سه شنبه در همایش ملی زرشک که در شهرستان درمیان برگزار شد، اظهار کرد: سطح زیر کشت زرشک خراسان جنوبی ۲۰ هزار هکتار است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: از این سطح زیر کشت سه هزارتن زرشک برداشت می‌شود.

جعفری با بیان اینکه در وهله اول کار ما معرفی زرشک برای ایرانیان است، گفت: در گام دوم برنامه‌هایی صادرات محور نیز برای زرشک داریم.

وی با تأکید بر اینکه زندگی ۲۵۰ هزار نفر (شکل ۵۰ هزار خانوار) از شهروندان خراسان جنوبی به محصول زرشک بستگی دارد، ادامه داد: زرشکاران درمیان و فورگ تنها فعال در حوزه کشاورزی نیستند بلکه به واسطه مرزبانی امنیت کشور را نیز تأمین می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود :۱۲۵ خاصیت علمی و پزشکی برای محصول گران بهای زرشک بیان شده است که نباید از نظر ما غافل بماند.

جعفری با تبیین برخی پیشنهادها به زرشک کاران گفت: کشاورزان زرشک کاران خراسان جنوبی محصول خود را با قیمت پایین نفروشند چرا که با تلاش‌های فعلی در جشنواره شرایط متفاوت خواهد شد.

وی گفت: با برنامه‌ها و تبلیغات در جشنواره تقاضا برای محصول زرشک افزایش می‌یابد که بر قیمت تأثیر خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه زرشکاران نباید میوه زرشک را قبل از فصل و به عنوان نوبرانه به واسطه منافع شخصی بفروشند، افزود: زرشک را باید در بسته بندی‌های با برچسب و برند بفروشند.

جعفری اظهار کرد: زرشک میوه تولیدی خراسان جنوبی است ولی متأسفانه قیمت آن در بازارهای مشهد و تهران تعیین می‌شود که پسندیده نیست.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف جشنواره برگزاری آموزش در بخش کاشت و داشت و برداشت و برگزاری ورکشاپ ها است، بیان کرد: توجه به موضوع بازار رسانی و فروش زرشک از اهمیت خاصی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گردشگری مزرعه و توریسم کشاورزی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره زرشک است، ادامه داد: مزارع و درختان زیبای زرشک را هیچ کجای جهان به جز خراسان جنوبی نمی‌توان دید.

جعفری افزود: باید همت والا داشته باشیم و با کمک شرکت‌های دانش بنیان در بحث فرآوری شرایط بهتری را برای محصول زرشک رقم بزنیم.