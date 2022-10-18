به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاپری زارعی صبح سه شنبه در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بوشهر اظهار داشت: اولویتهای پژوهشی استان بوشهر از سوی دستگاههای اجرایی اعلام و در حال بررسی است.
وی استفاده از پژوهشهای کاربردی را ضروری دانست و اضافه کرد: این پژوهشها و نتایج تحقیق علاوه بر حل مشکلات استان، باید به نتیجه ایده آل و مطلوب منجر شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: طرحهای پژوهشی استان باید کاربردی و اثربخش باشد و قابلیت ارزیابی، توسعه محور و عملیاتی داشته و اطلاعات موضوع را تجزیه و تحلیل کند تا به نتایج عینی رسیده و هزینههای تحمیل شده آن بر جامعه قابل محاسبه باشد.
وی ادامه داد: روان سازی اجرای تصمیمهای شوراهای عالی مرتبط از جمله شوراهای عالی آموزش و پرورش، انقلاب فرهنگی و آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاهها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی ضروری است.
حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد
وی اضافه کرد: همچنین این کارگروه تخصصی به بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، شهرکهای فناوری و شرکتهای دانشبنیان، کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و تمهید راهکارهایی برای بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای تخصصی سازمانها بویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکلها و انجمنهای صنفی در راستای برطرف کردن نیازهای پژوهشی استان و کشور میپردازد.
پاپری زارعی بررسی و ارائه پیشنهاد اولویتهای پژوهشی استان بوشهر، جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی همه دستگاههای اجرایی و تمهید برنامههایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در این استان، راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی طرحهای پژوهشی استان به منظور ارتقای همافزایی، کاهش هزینهها و جلوگیری از اجرای پژوهشهای غیرضروری و تکراری را از جمله دیگر رسالتهای اصلی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری این استان عنوان کرد.
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