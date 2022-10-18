خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ساوه را در سراسر ایران به انارش می‌شناسند، محصولی که علاوه بر بازارهای داخلی پای آن به بازارهای جهانی نیز بازشده و متقاضیان زیادی دارد.

به گفته مسئولان محصول تولیدی انار ساوه در ارقام و انواع مختلف «انار شیرین، دانه سیاه، ملس و یوسف خانی» تولید می‌شوند.

مسئولان جهاد کشاورزی رمز موفقیت باغداران ساوه‌ای را در عملکرد بالای تولید محصول، افزایش دانش و آگاهی باغداران و استقبال از مباحث فنی و شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌دانند.

فعالیت دو واحد بزرگ صنایع تبدیلی در شهر صنعتی ساوه

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی می‌گوید که این استان رتبه نخست تولید کیفی محصول انار با سطح باغات ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار را به خود اختصاص داده و سالانه ۱۷۵ هزار تن محصول از باغات این استان برداشت می‌شود.

زارعی با اشاره به فعالیت دو واحد بزرگ صنایع تبدیلی در شهر صنعتی ساوه، ادامه می‌دهد: بخشی از انارهای درجه سه که ۴۰ درصد محصول تولیدی را شامل می‌شوند به این واحد برای تولید کنسانتره، آب‌میوه و رب انار منتقل می‌شود.

محمود خلیلی معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط باغات انار ساوه اظهار کرد: برداشت انار به‌صورت رسمی شروع‌شده است.

۲۵ درصد از محصول باغات انار ساوه قابلیت صادرات دارد

وی افزود: ۹۵ درصد از باغات ساوه از نوع ملس هستند که معمولاً از ۲۰ مهرماه برداشت آن‌ها شروع می‌شود و خوشبختانه امسال محصول باغات انار ساوه هم ازنظر کیفیت و کمیت نسبت به سال گذشته قابل‌قبول است.

خلیلی تصریح کرد: به دلیل خشک‌سالی‌هایی که داشتیم درصد آلودگی باغات به کرم گلوگاه و آفات هم بالا بوده بااین‌وجود نتوانسته تولید انار را تحت تأثیر قرار دهد و ۱۰ هزار هکتار از مجموع ۱۱ هزار هکتار باغات زیر کشت رفته است.

وی با اشاره به ظرفیت صادرات انار در شهرستان ساوه گفت: سال گذشته ۱۷ هزار و ۷۰۰ تن انار در سطح کشور صادر شد این در حالی است که حداقل ۲۵ درصد باغات شهرستان ساوه قابلیت صادرات را دارد که نسبت به کل کشور رقم بسیار بالایی بوده اما در حال حاضر ۲ الی ۵ درصد انار ساوه صادر می‌شود.

۱۱ هزار هکتار زیر کشت درختان انار

راضیه کریمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار هم پیش‌ازاین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمایت دولت از باغداران گفته بود: انار یکی از مهم‌ترین محصولات باغی شهرستان ساوه است و هم‌اکنون ۲۱ هزار هکتار باغ در شهرستان ساوه وجود دارد که ۱۱ هزار هکتار آن زیر کشت درختان انار قرار دارد اما در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار آن بارور است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین آفتی که این برند را تهدید می‌کند، کرم گلوگاه انار، آفتاب‌سوختگی و سفید شدن دانه انار است، افزود: آفت کرم گلوگاه در قسمت گلوگاه انار اقدام به تخم‌گذاری می‌کند و لارو آن وارد میوه می‌شود و با تغذیه از تخم انار محیط مناسبی را برای رشد قارچ‌ها، باکتری‌ها و مخمرها ایجاد می‌کند که باعث پوسیدگی و گندیدگی انار می‌شود با ارائه راهکار ۸۰ درصد مشکلات محصول انار رفع می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار تصریح کرد: طرح مبارزه بیولوژیکی علیه آفت کرم گلوگاه انار در راستای کاهش مصرف سموم و مواد شیمیایی، حفظ حشرات مفید مزرعه، تولید محصول سالم و ارگانیک و حفاظت از محیط‌زیست در دستور کار اتحادیه تعاونی باغداران انار است.

لزوم حمایت برای مبارزه با آفت کرم گلوگاه

کریمی با اشاره به روش مبارزه با آفت کرم گلوگاه گفت: روش مبارزه با این آفت به دو صورت مبارزه مکانیکی از طریق رعایت بهداشت با جمع‌آوری انارهای آلوده و پوسیده و آتش زدن آن‌ها و مبارزه بیولوژیکی که همان رهاسازی زنبور تریکوگراما است، انجام می‌شود. این زنبور لارو کرم انار و حشره بالغ آن از بین می‌برد.

وی افزود: در خصوص جلوگیری از سفید شدن دانه انار نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی‌شده است که امیدواریم طی یک سال آینده آفت‌ها به باغات انار به حداقل برسد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی باغداران انار تصریح کرد: از دیگر آفت‌های انار، کنه قرمز است در همین راستا تهیه سایه‌بان برای باغات انار می‌تواند سوختگی و آفت کنه قرمز به حداقل برساند چراکه کنه قرمز در هوای گرم فعالیت دارد درصورتی‌که از سایه‌بان استفاده شود، کاملاً حذف می‌شود.

کریمی گفت: تهیه سموم، ماشین‌آلات، تجهیزات مراقبتی و سایه‌بان برای باغات و خرید و رهاسازی زنبور تریکوگرام توسط باغداران هزینه‌های بالایی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند و گاهی تأمین این هزینه‌ها برای باغداران مقدور نیست.

دولت و وزارت جهاد کشاورزی همراه باغداران و کشاورزان باشد

وی با بیان اینکه از دولت و وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم همراه باغداران و کشاورزان باشد، افزود: بعضی مشکلات مثل کمبود آب تا حدودی خارج از توان دولت است اما در بحث جلوگیری از سایر آفات و مشکلات می‌تواند با ارائه تسهیلات با حداقل کارمزد و یا تهیه سموم با نرخ دولتی بخشی از مشکلات باغداران انار را مرتفع کرد.

مدیرعامل اتحادیه باغداران انار تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای تولید انار در شهرستان ساوه لازم است برای ورود سرمایه‌گذار به بخش فرآوری انار و محصولات جنبی برنامه‌ریزی انجام شود و دولت در این زمینه هم می‌تواند به باغداران کمک کند.

ساوه میزبان جشنواره ملی انار

کریمی ادامه داد: جشنواره ملی انار ۱۱و۱۲ آبان ماه سال جاری در مسجد جامع ساوه برگزار می‌شود و معرفی انار، معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان ساوه و ایجاد زمینه تقدیر از کشاورزان نمونه تنها بخشی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی ضمن تأکید بر برگزاری غنی‌تر جشنواره تصریح کرد: جشنواره انار ساوه یک جشنواره ملی است و فرصتی است که باغداران سراسر کشور با حضور در این رویداد از دانش و تجربه سایر باغداران برای ارائه محصول باکیفیت‌تر بهره‌مند شوند.

کریمی با اشاره به اهمیت جشنواره انار گفت: در معرفی محصول انار به بازار داخلی خوشبختانه مشکلی نداریم امیدواریم با برپایی جشنواره‌های این‌چنینی گامی در راستای صادرات این محصول به سایر کشورها برداریم.

بنابراین گزارش، ساوه به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید انار در جهان سالانه به‌طور میانگین بیش از ۱۰ هزار تن انار و ۳۵ هزار تن محصول تولیدی در قالب آب انار و کنسانتره تولیدی به‌صورت فرآوری به سایر کشورها صادر می‌کند.

مطابق اعلام متولیان بیش از ۲ هزار هکتار از باغات انار ساوه گواهی گل از بازارهای جهانی دریافت کردند که مؤید ارگانیک بودن محصول و کیفیت مطلوب انار ساوه برای صادرات است.

انار ساوه از اواخر مهر تا اواسط آبان ماه به مرغوبیت و کیفیت مطلوب می‌رسد.