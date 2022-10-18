مرزهای خراسان جنوبی نفوذ ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی استانی امن از نظر تحلیل‌های نظامی است.

وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی کشور و مجموعه‌های فرهنگی استان در زمینه امنیت پایدار نقش خوبی ایفا کرده‌اند، بیان داشت: خراسان جنوبی استانی شهیدپرور و ولایت مدار است و در حفظ ارزش‌های ولایتی در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه مجموعه مرزبانی در یکم تیر ۱۳۹۸ ساختارش تغییر و ارتقا پیدا کرد، ادامه داد: اکنون در ۱۶ استان مجموعه مرزبانی مستقر است.

وی با بیان اینکه بعد از چین و روسیه ما بیشترین همسایه را در اطراف خود داریم، عنوان کرد: ۹۷ درصد از مرزهای کشور در اختیار نیروهای مرزبانی قرار دارد.

سردار گودرزی با بیان اینکه در اربعین امسال مجموعه مرزبانی دیپلماسی قوی با کشور عراق داشت، تصریح کرد: ۵۳ جلسه با کلانتری‌های عراقی و فرماندهان مرزبانی برگزار کردیم.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از مرزهای ایران برای شرکت در اربعین حسینی عبور کردند، عنوان کرد: انسجام نیروهای امنیتی با مردم افزایش یافته است.

سردار گودرزی با تاکید بر اینکه مرزهای ایران اسلامی از وضعیت پایدار و امنیت خوبی برخوردار است، گفت: در پی اغتشاشات اخیر یک گروه هفت‌نفره از معاندان را در ۳۱ شهریور با سلاح‌های انتحاری و مواد منفجره با کمک مردم دستگیر کردیم.

به گفته وی با وجود نیروها و مردم متدین در این استان هیچ مشکلی وجود ندارد و نظم به معنای واقعی در این استان پیاده شده است.