به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش صبح سه‌شنبه در نشست اعضای کمیسیون عمران شورا با رئیس و اعضای بسیج مهندسین استان بوشهر اظهار داشت: تعامل شورا و شهرداری با بسیج مهندسین در حوزه‌های معماری و شهرسازی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به پتانسیل بسیار خوب بسیج مهندسین انتظار می‌رود از این ظرفیت در زمینه احیا بافت فرهنگی تاریخی استفاده شود.

نیک روش با اشاره به اعتبارات خوبی که توسط شهرداری، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های خدمات رسان برای بافت فرهنگی تاریخی بوشهر در نظر گرفته شده است، افزود: امیدواریم با حضور فعال بسیج مهندسین، از تجارب و ظرفیت آنان در احیا و بهسازی بافت تاریخی بهره مند شویم.

وی در حوزه سیما و منظر شهری نیز گفت: پیشنهاد شورا توجه ویژه به معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و حذف نماهای رومی است، بنابراین کمیسیون سیما و منظر شهری در شهرداری تشکیل شده و نمای ساختمان‌ها در گذرهای بالای ۱۶ متر می‌بایست در این کمیسیون که متشکل از اساتید دانشگاه، مشاوران، نماینده راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی است، مجوز دریافت کنند.

وی به طرح تفصیلی شهر بوشهر اشاره کرد و افزود: این طرح هم اکنون به صورت کامل اجرایی نشده و درخواست ما اجرای کامل آن است.

نیک روش در پایان از آمادگی شورا و شهرداری برای اجرای کامل طرح تفصیلی با همکاری شهروندان در همه نقاط شهر بوشهر خبر داد.