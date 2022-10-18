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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس/ هر گونه تخلف گزارش شود

ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس/ هر گونه تخلف گزارش شود

رفسنجان - مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با تاکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس از والدین خواست هر گونه تخلف در این زمینه را گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح سه شنبه در جمع مدیران مدارس رفسنجان گفت: طبق قانون هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و مدیران مدارس نیز باید این مساله را به کادر مدرسه تذکر دهند.

وی از مردم خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به اداره کل آموزش و پرورش گزارش دهند تا طبق مقررات پیگیری شود.

رضایی بیان کرد: با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و لزوم استفاده از روش‌های نوین یادگیری و رفتاری باید از راهکارهای جدید برای حل مشکلات استفاده کرد. زیرا تنبیه بدنی در کنار صدمه جسمی صدمه روحی نیز به همراه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان امنیت و سلامت دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 5611507

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