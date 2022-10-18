ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس/ هر گونه تخلف گزارش شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح سه شنبه در جمع مدیران مدارس رفسنجان گفت: طبق قانون هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و مدیران مدارس نیز باید این مساله را به کادر مدرسه تذکر دهند.

وی از مردم خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به اداره کل آموزش و پرورش گزارش دهند تا طبق مقررات پیگیری شود.

رضایی بیان کرد: با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و لزوم استفاده از روش‌های نوین یادگیری و رفتاری باید از راهکارهای جدید برای حل مشکلات استفاده کرد. زیرا تنبیه بدنی در کنار صدمه جسمی صدمه روحی نیز به همراه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان امنیت و سلامت دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت قرار گیرد.