پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، بر سرعت باد نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر بخصوص در سواحل جنوبی استان افزوده خواهد شد و دریا در این مناطق تا حدودی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز پنج شنبه نیز جهت جریانات غالباً جنوبی خواهد شد.

وی یادآور شد: بر این اساس طی این مدت آسمان منطقه صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.