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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

کارشناس هواشناسی:

افزایش سرعت باد در استان بوشهر/ دریا مواج و متلاطم می‌شود

افزایش سرعت باد در استان بوشهر/ دریا مواج و متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: امروز و فردا در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، بر سرعت باد نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر به‌ویژه در سواحل جنوبی استان افزوده خواهد شد.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، بر سرعت باد نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر بخصوص در سواحل جنوبی استان افزوده خواهد شد و دریا در این مناطق تا حدودی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز پنج شنبه نیز جهت جریانات غالباً جنوبی خواهد شد.

وی یادآور شد: بر این اساس طی این مدت آسمان منطقه صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5611508

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