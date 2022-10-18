دندان کمتر باعث کوتاهی عمر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا مسلمی، در حاشیه برپایی بیست و یکمین کنگره انجمن علمی پریودونتولوژی ایران، افزود: مطالعات انجام شده از ارتباط مشکلات قلبی، عروقی، مغزی و ریوی با سلامت دندان‌ها و لثه حکایت دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اهمیت حفظ سلامت دندان‌ها به حدی است که اخیراً در یکی از معتبرترین مجلات علمی، ارتباط میان حفظ سلامت دندان‌ها با طول عمر مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان اهمیت وجودی و تأثیر ایمپلنت‌های دندانی در برقراری مجدد عملکرد دندان‌ها در افراد دچار بی دندانی را نادیده گرفت، تاکید کرد: اما هیچ ایمپلنتی از نظر عملکرد دراز مدت و حتی زیبایی قابل قیاس با دندان طبیعی نیست.

دبیر علمی بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن پریودونتولوژی ایران، گفت: وظیفه ما دندانپزشکان این است که تا حد امکان دندان‌های طبیعی فرد را حفظ کنیم.

مسلمی با بیان اینکه استفاده از ایمپلنت‌های دندانی اگر چه تا الان نتایج قابل قبولی را نشان داده است، افزود: ولی تا زمانی که امکان حفظ سلامت دندان‌ها و شرایط بافت‌های اطراف وجود دارد، باید از کشیدن آنها اجتناب شود و تا حد امکان درمان با ایمپلنت‌های دندانی را به تعویق بیاندازیم.

عضو انجمن پریودونتولوژی ایران گفت: امروزه با پیشرفتهای علمی صورت گرفته، امکان درمان و حفظ دندان‌های به مخاطره افتاده وجود دارد و موضوع مهمی که در دومین روز از بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودونتولوژی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت، همین مبحث حفظ دندان‌ها است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: امروزه با کمک تکنیک‌ها و جراحی میکروسکوپی و بازسازی لثه و پیوند استخوان می‌توان از کشیدن بسیاری دندان‌ها پیشگیری کرد؛ از سوی دیگر هزینه درمان بیماری‌های لثه و حفظ دندان طبیعی به مراتب کمتر از درمان با ایمپلنت دندانی است.

وی اظهار کرد: متأسفانه مردم با اهمیت و جایگاه جراح لثه (پریودونتیست) زیاد آشنایی ندارند و برخلاف بسیاری موارد که بیمار را ناچار به مراجعه به مطب دندانپزشک می‌کند، بیماری‌های لثه‌ای عمدتاً دردناک نیست بنابر این بیمار زمانی به جراح لثه مراجعه می‌کند که فرصت طلایی درمان از دست رفته یا دندان دچار لقی شدید شده است.

مسلمی، گفت: نکته مهم در کار تخصصی و آموزشی، تاکید به همکاران دندانپزشک برای معاینات و تشخیص بیماری لثه در مراحل اولیه است.

وی در پایان با بیان اینکه مشکلات لثه‌ای جز بیماری‌های خاموش محسوب می‌شود، افزود: به مردم پیشنهاد می‌کنیم که ضمن حفظ بهداشت دهان و دندان، استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان را فراموش نکنند؛ دقت کنید که دهانشویه نیز هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مسواک باشد.

بیست و یکمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودونتولوژی ایران که از امروز ۲۶ مهر ماه در محل هتل المپیک تهران آغاز شده است تا جمعه ۲۹ برپا خواهد بود.