المپیاد ورزشی در ۲۰۰۰ مدرسه استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح سه‌شنبه در آئین نمادین نواختن زنگ ورزش و آغاز هفتمین المپیاد ورزشی در مدرسه ابتدایی پسرانه شهید عاشوری بوشهر اظهار داشت: امسال پس از دو سال وقفه شاهد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای هستیم.

وی با اشاره به مشارکت ۲۵۰ هزار دانش آموز از دو هزار آموزشگاه استان بوشهر در این المپیاد بیان کرد: این رویداد ورزشی نقش مهم و تأثیرگذاری در سلامت و نشاط دانش آموزان دارد و باید در همه مدارس دنبال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: دست‌یابی دانش‌آموزان به سواد حرکتی از مهمترین اهداف همه فعالیت‌های ورزشی، ورزش صبحگاهی، حیاط پویا، المپیاد و جشنواره‌های ورزشی است که در مدرسه‌ها انجام می‌شود.

وی سلامت جسمانی و فعالیت‌های ورزشی را برای ارتقای کیفیت درسی دانش آموزان مهم دانست و گفت: گرایش بیشتر دانش‌آموزان به سمت ورزش موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.