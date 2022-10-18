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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اعلام کرد؛

۷۵ هزار نفر از واجدین مسکن ملی در فارس مربوط به شهر صدرا است

۷۵ هزار نفر از واجدین مسکن ملی در فارس مربوط به شهر صدرا است

شیراز - مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: ۱۴۰ هزار نفر در استان فارس واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن هستند که ۷۵ هزار نفر آنها مربوط به شهر جدید صدرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طالبان گفت :۱۴۰ هزار نفر در استان فارس واجد شرایط واگذاری مسکن در طرح نهضت ملی مسکن هستند که از این تعداد ۵۴ درصد واجدین شرایط واگذاری معادل ۷۵ هزار نفر مربوط به شهر جدید صدرا است.

وی افزود: ۲۴ درصد متقاضیان تأیید نهایی شده طرح نهضت ملی در استان فارس که معادل ۳۳ هزار نفر می‌شوند مربوط به کسانی است که در شهرها زیر ۱۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند و در این شهرها متقاضی دریافت مسکن هستند که راه و شهرسازی فارس موظف است زمین را در این شهرها تأمین و برای ساخت در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اضافه کرد: تاکنون زمین بیش از ۲۱ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر تأمین و تحویل بنیاد شده است و بنیاد مسکن عملیات اجرایی تعدادی از این واحدها را آغاز کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: ۲۲ درصد واجدین شرایط نیز در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به شیراز شهر شیراز که حدوداً ۳۱ هزار نفر هستند.

دبیر شورای مسکن استان فارس اضافه کرد: راه و شهرسازی فارس تمام توان خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به کار گرفته و حال نوبت دیگر دستگاه‌ها است که برای اجرای موفق آن پای کار بیایند و وظایف خود را تمام و کمال انجام دهند.

طالبان همچنین گفت: تاکنون بیش از ۳۴۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان توسط راه و شهرسازی فارس مهیا گردیده و عملیات اجرایی بیش از ۳۰ هزار واحد در استان آغاز شده است.

کد مطلب 5611514

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