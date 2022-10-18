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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۰

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

نتایج جشنواره ملی زرشک رصد شود

نتایج جشنواره ملی زرشک رصد شود

بیرجند-نماینده بیرجند، درمیان و خوسف گفت: جشنواره ملی زرشک در راستای حل مشکلات زرشک کاران خروجی مناسب داشته باشد و نتایج آن رصد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار ظهر سه شنبه در همایش زرشک که در روستای فورگ شهرستان درمیان برگزار شد، اظهار کرد: اغتشاشات اخیر در کشور ما یک زنگ هشدار است که هیچگاه از حیله دشمن غافل نباشیم.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت امنیت در توسعه و پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف افزود: مرزداران در درمیان و سایر شهرستان‌های مرزی امنیت بخش به سایر مناطق کشور هستند.

خسروی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند جلوی پیشرفت ایران قوی را بگیرد، افزود: رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان فرمودند این حواشی شما را از مسائل اصلی غافل نکند که این مورد را باید جدی مد نظر داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید همه ما در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و… در دشمن شناسی و آگاهی بخشی به نسل جوان نسبت به جنایات استکبار و جنگ شناختی و رسانه‌ای احساس مسئولیت داشته باشیم.

خسروی اسفزار گفت: ۲ ماه است که با مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه می‌کنیم که خرید توافقی و یا تضمینی زرشک انجام شود و علی رغم موافقت وزیر اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی افزود: بی شک برگزاری این نوع جشنواره‌ها باید خروجی مناسب داشته باشد.

خسروی اسفزار ادامه داد: در پایان جشنواره ملی زرشک بررسی شود که چه میزان از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این جشنواره محقق شده است.

وی افزود: تنها در این صورت است که می‌توانیم به اهداف اصلی از برگزاری این همایش‌ها و جشنواره‌ها برسیم.

کد مطلب 5611539

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