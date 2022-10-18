باید فضای جامعه را در مسیر هدایت های قرآنی قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از حافظان قرآن کریم در شهرستان بختگان با اشاره نقش حاملان و حافظان قرآن در هدایت جامعه بیان داشت: اگر ما بخواهیم مسئولیت دینی و اجتماعی خود را بخوبی ایفا کنیم، به تعبیر قرآن باید به مأموریت دینی خود عمل کنیم، چرا که حامل قرآن هستیم و ناگزیریم فضای جامعه را در مسیر هدایت‌های قرآن قرار دهیم.

وی تصریح کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مصداق عمل به قرآن، برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و آن یکی از حقایقی است که از شدت ظهور مخفی مانده و ما حواسمان به آن نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی تجسد قرآن است بنابراین ما مواجه هستیم با یک قرآن مجسم که همان نظام جمهوری اسلامی است.

وی تاکید کرد: وظیفه ما همراهی و تلاش برای موفقیت جمهوری اسلامی و اجرای هر چه بیشتر فرامین قرآن است.

حجت الاسلام قانع در ادامه افزود: این ایام مواجه هستیم با انتقادات و حواسمان باشد پیکان انتقادات در جامعه به سمت اصل نظام نشانه نرود لذا وظیفه حاملان و حافظان قرآن و خادمین قرآن صیانت از این مصداق عمل به قرآن در طول تاریخ و تجسد قرآن یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: حفظ قرآن نباید یک امر شخصی باشد و بهره حاملان از قرآن نباید محبوس در سینه و ذهن شما باشد که در واقع این مهم باید به تأیید پیامبر (ص) و به نصرت دین منجر بشود.

حجت الاسلام قانع با اشاره اتفاقات اخیر کشور تصریح کرد: این ایام دشمنان طمع خود را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر کرده‌اند که وظیفه ما نسبت به این موضوع یعنی هدایت گری دینی و اجتماعی سنگین تراست.