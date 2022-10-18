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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

همزمان با بیست و چهارمین سال حضور رهبری در سپاه سیدالشهدا؛

آیین پاسداشت «خاطره ماندگار» در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد

آیین پاسداشت «خاطره ماندگار» در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد

تهران- آیین پاسداشت «خاطره ماندگار» همزمان با بیست و چهارمین سال حضور رهبر معظم انقلاب در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه پاسداشت بیست و چهارمین سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب در لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، به منظور عملیاتی کردن فرامین ایشان و معرفی اهداف و عملکرد مجمع رزمندگان لشکر در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم با حضور فرماندهان، بسیجیان و رزمندگان پیشکسوت دفاع مقدس با سخنرانی سردار فضلی در محل ستاد سپاه سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

گفتنی است که حضرت آیت الله امام خامنه ای، ۲۶ مهر ماه ۱۳۷۷ با حضور در مراسم صبحگاه لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، با رزمندگان و فرماندهان این لشکر دیدار کردند.

کد مطلب 5611568

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