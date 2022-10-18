آیین پاسداشت «خاطره ماندگار» در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه پاسداشت بیست و چهارمین سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب در لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، به منظور عملیاتی کردن فرامین ایشان و معرفی اهداف و عملکرد مجمع رزمندگان لشکر در سپاه سیدالشهدا تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مراسم با حضور فرماندهان، بسیجیان و رزمندگان پیشکسوت دفاع مقدس با سخنرانی سردار فضلی در محل ستاد سپاه سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

گفتنی است که حضرت آیت الله امام خامنه ای، ۲۶ مهر ماه ۱۳۷۷ با حضور در مراسم صبحگاه لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)، با رزمندگان و فرماندهان این لشکر دیدار کردند.