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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

نظری در تذکر شفاهی:

وزارت خارجه پاسخ قاطعی به دخالت کشورهای خارجی دهد

وزارت خارجه پاسخ قاطعی به دخالت کشورهای خارجی دهد

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه خواست واکنش قاطعی به کشورهای خارجی که در امور داخلی ایران دخالت می‌کنند، دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ مهر) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: از وزارت امور خارجه می‌خواهم که واکنش قاطع به دخالت‌های کشورهای خارجی در امور داخلی ایران نشان دهد.

وی بیان کرد: ما شاهد حمایت برخی از کشورهای خارجی از اعتراض‌های خیابانی و آشوب‌ها در کشورمان بودیم. همچنین رسانه‌های دروغ نمای معاند هم در این مدت مطالب خلاف واقع علیه ایران مطرح کردند که از وزارت امور خارجه می‌خواهیم واکنش قاطع و فعال به این اقدامات انجام دهند.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم ما ۴۳ سال است که به همه ثابت کرده اند اجازه دخالت در امور داخلی خود را به احدی نمی‌دهند.

نظری درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: متأسفانه آنچه در این لایحه آمده است، نمی‌تواند جبران مافات کند و حتماً باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

کد مطلب 5611569
زهرا علیدادی

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