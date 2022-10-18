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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان:

سارقان ۲۸۴ راس احشام در سروستان دستگیر شدند

سارقان ۲۸۴ راس احشام در سروستان دستگیر شدند

شیراز - فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از دستگیری سارقان ۲۸۴ راس احشام در ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آرش بخشایی مطلق، گفت: در پی وقوع چند دزدی دام در اطراف روستاهای شهرستان سروستان، دستگیری سارقان و کشف دام‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران انتظامی با تحقیقات فنی ۲ نفر از سارق را شناسایی و آنان را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهشان در یکی از محلات این شهرستان دستگیر کردند.

سرهنگ بخشایی مطلق ادامه داد: سارقان در بازجویی اولیه و پس از مواجه شدن با مستندات پلیس به ۱۲ فقره سرقت برای ۲۸۴ رأس احشام اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.

کد مطلب 5611599

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