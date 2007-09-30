توانایی بالای سم مارها در تولید داروهای جدید کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ملی سنگاپو که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره BMC Evolutionary Biology منتشر کرده اند، در بررسی سم مارها کشف کردند که ترکیبات زهر مارها در گونه های مختلف این خزندگان و حتی در انواع مختلف یک گونه هم متفاوت است.

فرضیه ای را که این دانشمندان برای توضیح این تنوع ارائه کرده اند، بیان می کند که مارهای خشکزی از گونه های مختلف زمینی و انواع پرندگان تغذیه می کنند به همین دلیل این جانوران به زهرهایی نیاز دارند که محتوی سمی با قدرت کشندگی هریک از این منابع غذایی خاص باشد.

این درحالی است که مارهای آبی که رژیم غذایی محدودتری دارند و تقریبا از تمام گونه های ماهی ها تغذیه می کنند، نسبت به مارهای خشکزی زهر آنها باید از تنوع کمتری در ترکیبات سمی برخوردار باشد.

به همین منظور این دانشمندان با بررسی دو مار آبی، مجموعه ای از اجزای DNA این مارها را بدست آوردند که پروتئین هایی که سم ترکیبات سمی زهر مارها را تولید می کند رمزگذاری می کنند.

این محققان به خصوص توجه خود را به سم "سه انگشت" (3FTx) و سم "فسفولیپازیزA2 "(PLA2) معطوف کردند. این دو سم بخش های اصلی زهر مارهای آبی "لاپمیس کوتوس" و "آکالیپتوفیس پرونی" را می سازند.

این دو گونه مار ساکن محیط های آبی بسیار متفاوتی هستند اما سم های آنها بسیار شبیه هستند و ژن هایی که پروتئین های سازنده این سم ها را رمزگذاری می کنند نیز یکسان هستند.

این درحالی است که سموم حاضر در زهر گونه های زمینی و گونه های دو زیست، مثل مار "لاتیکائودا" تفاوت های حایز اهمیتی را نشان می دهند که این تفاوت ها فرضیه این دانشمندان را تائید می کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ژن های سم مارها را برای شناسایی مواد جدید مورد بررسی قرار دادیم که برخی از آنها می توانند در توسعه استراتژی های جدید درمانی در مقابله با بعضی از بیماری های انسانی مفید باشد. کشف یک ماده ضد انعقاد خون و یا یک سم می تواند به توسعه داروهای ابداعی برای درمان برخی بیماری ها کمک کند."