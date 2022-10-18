زیر بنای اقدامات مهم فناورانه از دفاع مقدس بنیان گذاشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرحی جانشین وزیر دفاع در نشست تخصصی نقش علم و فناوری در دفاع مقدس در نشست تخصصی نقش علم و فناوری در دفاع مقدس که به میزبانی موسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاعی برگزار شد، گفت: دفاع مقدس نرم افزار و مغز افزاری بسیار مهم در ذهن مردم عزیزمان ایجاد کرد و آن پایداری و مقاومت بود.

وی افزود: جنگ ۸ ساله ایران و عراق پدیده‌ای بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران است که لازم است روی آن بحث و از ابعاد مختلف بررسی شود. یکی از مهم‌ترین آنها تاثیر فرهنگ دفاع مقدس بر فرهنگ راهبردی کشور است، کشوری که به تجزیه شدن و تحقیر شدن عادت داده شده بود، امروز به مقاوم‌ترین کشور در جهان معروف شده است و کسی جرات جسارت به آن را ندارد.

سردار فرحی تصریح کرد: این دفاع مقدس بود که فرهنگ راهبردی، شیوه مقابله، شیوه تفکر، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را در وجود مردم ایران متحول کرد.

وی با بیان اینکه نظام سلطه و استکبار جهانی در قالب یک جنگ نیابتی علیه ملت بزرگ ایران به تمامیت ارضی این کشور تعرض کرد و در صدد تجزیه ایران عزیز برآمد گفت: اما دفاع مقدس مبنایی شد تا این هدف آنها تبدیل به یک آرزوی محال شود.

جانشین وزیر دفاع گفت: دفاع مقدس به ما توانایی مهندسی تولید قدرت سپس بازتولید آن را داد و همواره به واسطه درس‌های دفاع مقدس انواع به روز شده مهندسی تولید قدرت را برای کشورمان ارائه می‌کنیم.

وی افزود: دفاع مقدس، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را دچار تغییرات بنیادین کرده و یک انگاره جدید ارائه کرد، یکی از این تغییرات، تغییرات ذهنی ما برای اکتساب قدرت است. امروز ما دستیابی به اعماق فضا، کمک به سنجش‌های غیر نظامی، هدایت سرریز فناوری‌ها به کشور را در ذهن مان جست و جو می‌کنیم و این دستاورد بزرگ دفاع مقدس است.

سردار فرحی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس برای ما از نظر علم و فناوری حائز اهمیت فوق العاده‌ای است، امروز زیربنای اقدامات مهم فناورانه و علمی از دفاع مقدس بنیان گذاشته شده است. هدف از این جلسه کمک به تبیین این اقدامات مهم در کشور است که وظیفه تمامی دست اندرکاران این مجموعه را سنگین‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: نقش علم و فناوری در صنعت دفاعی در دوران دفاع مقدس بسیار پر رنگ بوده است به همین منظور، جمع آوری مقالات، انجام مصاحبه‌ها، استفاده از مستندات صدا و سیما، ایجاد نمایشگاه در موزه دفاع مقدس و تشکیل کارگروه‌های تخصصی از جمله اقدامات وزارت دفاع برای تبیین نقش علم و فناوری در دوران دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته است.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه جای جای رویدادها، عملیات‌ها و تصمیم گیری ها در دوران دفاع مقدس بر مبنای علم و فناوری بوده است ادامه داد: تبیین این موضوع عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تحریف علم و فناوری دوران دفاع مقدس همچنین انتقال این موضوع مغفول مانده به نسل‌های بعدی است.