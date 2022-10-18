به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: به دستور دادستان عمومی و انقلاب قشم، مأموران گشت پاسگاه دریابانی جزیره هنگام، پس از شناسایی یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق در آب های اطراف این جزیره، نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی با اعلام اینکه ارزش تقریبی سوخت‌های کشف شده از این شناور؛ بیش از ۱۱ میلیارد و سیصد میلیون ریال است، تصریح کرد: قاچاقچیان قصد داشتند در پوشش لنج صیادی و با تعبیه مخزن اضافه در عرشه شناور، این محموله سوخت قاچاق را از مرزهای آبی کشور خارج کنند که خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی و هوشیاری مأموران، در تحقق نیت مجرمانه خود ناکام ماندند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام دستگیری ۷ نفر در این رابطه خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، اقدامی اثربخش در جهت صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشور است و در همین راستا، عموم مردم می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاقچیان، مراتب را به مراجع قضایی، انتظامی و قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطلاع دهند.