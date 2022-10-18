علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده علیه بیماری‌های رایج در پرندگان، اظهار کرد: با توجه به آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالاب‌های استان کرمانشاه پیشگیری و رصد برای مقابله با بیماری‌های احتمالی از نیمه دوم سال آغاز شده است.

وی افزود: در راستای مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان رصد و پایش‌ها در مقابله با این بیماری به طور جدی و مستمر آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به تالاب‌های مهاجرت پذیر در استان کرمانشاه، تصریح کرد: حدود ۲۱ تالاب در استان کرمانشاه وجود دارد که با توجه به مهاجرت بسیاری از پرندگان به آنجا همراه با سایر منابعی آبی و زیست بوم‌های آبی مهاجرت پذیر استان کرمانشاه مورد پایش مستمر و مرتب قرار می‌گیرند.

حیدری با بیان اینکه عوامل انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مختلف هستند، خاطر نشان کرد: علاوه بر تالاب‌ها و منابع آبی مناطق اطراف آنها و روستاهای اطراف تالاب‌ها نیز در راستای مقابله و پیشگیری از شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان نیز در دستور کار هر ساله دامپزشکی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرندگان معمولاً از طریق پرندگان وحشی مهاجر در فصل‌های سر سال انجام می‌گیرد که با سرایت به پرندگان محلی این بیماری می‌تواند بر پرندگان بومی و حتی صنعتی استان کرمانشاه نیز اثر گذار باشد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری فوق حاد پرندگان، بیان کرد: با توجه به نقش بسزا و تأثیرگذار نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی و امنیت زیستی برای جلوگیری از بروز این بیماری به مرغداری‌ها تاکید و توصیه می‌شود که حتماً هشدارها را جدی گرفته و موازین بهداشتی را مورد توجه داشته باشند.

حیدری به عدم خرید هرگونه پرنده از دوره گردها را تاکید کرد و گفت: به دلیل عدم وجود راه درمان بیماری فوق حاد پرندگان در بین پرندگان و تبعات فراوان آن به صنعت از روستاییان و سایر افرادی که از دوره‌گردها طیور خریداری می‌کنند خواهشمندیم که برای جلوگیری از سرایت این بیماری به سایر پرندگان از خرید ممانعت کنند و در صورت مشاهده پرندگان بیمار حتماً باید معدوم سازی انجام گیرد.

وی به وجود کانون‌های بیماری فوق حاد پرندگان در روستاها طی سال گذشته، یادآور شد: اگرچه سال گذشته پنج کانون بیماری در روستاها گزارش شد اما در سال جاری تاکنون هیچ کانون مبنی بر آلودگی به بیماری فوق حاد پرندگان وجود مشاهده نشده است.

حیدری تاکید کرد: علائم آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بین طیور به صورت سیاه شدن تاج و ریش پرندگان، خونریزی در ناحیه‌های بدون پر و تلف شدن آنها با سرعت بالا دیده می‌شود که بر اساس دستورالعمل‌ها در صورت مشاهده این علائم برای جلوگیری از انتقال آن طیور مبتلا باید معدوم شود.‌