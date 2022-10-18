صف آرایی پاس گرگان و شهرداری گنبدکاووس برابر حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و از سری رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر والیبال، یاران عیسی سنگدوینی در تیم پاس گرگان به مصاف ایفاسرام اردکان می‌روند.

این دیدار در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) گرگان برگزار می‌شود و بازیکنان پاس در فکر جبران باخت هفته گذشته خود مقابل فولاد سیرجان هستند تا با کسب سومین برد فصل، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهند.

شهرداری گنبدکاووس، دیگر نماینده گلستان در لیگ برتر هم فردا (چهارشنبه) در شهر رشت به مصاف هورسان رامسر می‌رود. شهرداری گنبد در هفته گذشته به اولین برد فصل خود دست یافت.

تا پایان هفته چهارم رقابت‌ها، پاس گرگان در رتبه پنجم و شهرداری گنبد در رتبه یازدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر والیبال مردان قراردارند.

فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با حضور ۱۴ تیم پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه‌یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و شهرداری گنبدکاووس در حال برگزاری است.