به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد راهبری و سیاستگزاری بازسازی بم ‏که در جلسه مورخ 30/5/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه 59544/ت37662هـ مورخ 18/4/1386 ‏اتخاذ شده‌است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌گردد:‏

مبلغ یکصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد میلیون (126.700.000.000) ‏ریال از محل اعتبار بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تکمیل ‏عملیات اجرایی شش طرح مربوط به پروژه بازسازی بم به شرح جدول پیوست شماره (1) ‏که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار ‏می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ‏برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.‏

پایگاه فنی و مهندسی و نمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه‌های ارایه خدمات ‏اجرایی فنی به منظور بهره‌برداری بهینه در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد تا با توجه ‏به نیاز آموزش عالی نسبت به توزیع بین واحدهای مختلف آموزش عالی اقدام گردد.‏

از محل وجوهات خیرین موجود در حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ‏یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال در وجه موسسه خیریه خانه مادر و کودک ‏در بم به منظور تکمیل عملیات ساختمانی (44) واحد مسکونی (85) و (60) متر مربعی ‏فرزندان بی‌سرپرست فاقد مسکن و پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در اختیار ‏فرمانداری بم برای ساخت سرویسهای بهداشتی و وضوخانه و آشپزخانه و محوطه‌سازی ‏مسجد حضرت ابوالفضل (ع) قرار گیرد.‏

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز است با ‏اعمال بخشودگی هزینه‌های گمرکی نسبت به ترخیص تجهیزات اهدایی دولت اسپانیا برای پروژه‌ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نمایشگاه زلزله بم به ارزش هشتاد و پنجاه هزار و ‏پانصد و بیست و چهار (85.524) دلار آمریکا اقدام نماید.‏

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعتبارات ریالی مربوط به تسهیلات بانک جهانی را از ‏منابع داخلی خود تأمین نموده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده را در سررسیدهای مربوط ‏عهده‌دار است و چنانچه تا کنون از بودجه عمومی سهم ریالی تسهیلات بانک جهانی مربوط ‏به پروژه‌های خاص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شده‌است، بنیاد یاد شده باید از محل ‏منابع داخلی خود نسبت به بازپرداخت به خزانه دولت اقدام نماید.

همچنین تامین سهم ‏ریالی پروژه‌های سایر دستگاههایی که از محل تسهیلات بانک جهانی به انجام می‌رسد در ‏دوره اجرای پروژه‌ها به عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و براساس موافقتنامه ‏مبادله شده فیما بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک جهانی، کلیه امور مالی تمامی ‏پروژه‌های دستگاههای اجرایی گوناگون با حفظ مسئولیت کامل هزینه توسط دستگاههای ‏اجرایی مربوط و پاسخگویی آنها در قبال دستگاههای نظارتی توسط ذی‌حسابی بنیاد مسکن ‏انقلاب اسلامی و با دستور پرداخت مقام مسئول دستگاه اجرایی انجام پذیرد.‏