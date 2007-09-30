به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد راهبری و سیاستگزاری بازسازی بم که در جلسه مورخ 30/5/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه 59544/ت37662هـ مورخ 18/4/1386 اتخاذ شدهاست، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ میگردد:
مبلغ یکصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد میلیون (126.700.000.000) ریال از محل اعتبار بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تکمیل عملیات اجرایی شش طرح مربوط به پروژه بازسازی بم به شرح جدول پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
پایگاه فنی و مهندسی و نمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاههای ارایه خدمات اجرایی فنی به منظور بهرهبرداری بهینه در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد تا با توجه به نیاز آموزش عالی نسبت به توزیع بین واحدهای مختلف آموزش عالی اقدام گردد.
از محل وجوهات خیرین موجود در حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال در وجه موسسه خیریه خانه مادر و کودک در بم به منظور تکمیل عملیات ساختمانی (44) واحد مسکونی (85) و (60) متر مربعی فرزندان بیسرپرست فاقد مسکن و پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در اختیار فرمانداری بم برای ساخت سرویسهای بهداشتی و وضوخانه و آشپزخانه و محوطهسازی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) قرار گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز است با اعمال بخشودگی هزینههای گمرکی نسبت به ترخیص تجهیزات اهدایی دولت اسپانیا برای پروژه نرمافزاری و سختافزاری نمایشگاه زلزله بم به ارزش هشتاد و پنجاه هزار و پانصد و بیست و چهار (85.524) دلار آمریکا اقدام نماید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعتبارات ریالی مربوط به تسهیلات بانک جهانی را از منابع داخلی خود تأمین نموده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده را در سررسیدهای مربوط عهدهدار است و چنانچه تا کنون از بودجه عمومی سهم ریالی تسهیلات بانک جهانی مربوط به پروژههای خاص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شدهاست، بنیاد یاد شده باید از محل منابع داخلی خود نسبت به بازپرداخت به خزانه دولت اقدام نماید.
همچنین تامین سهم ریالی پروژههای سایر دستگاههایی که از محل تسهیلات بانک جهانی به انجام میرسد در دوره اجرای پروژهها به عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و براساس موافقتنامه مبادله شده فیما بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک جهانی، کلیه امور مالی تمامی پروژههای دستگاههای اجرایی گوناگون با حفظ مسئولیت کامل هزینه توسط دستگاههای اجرایی مربوط و پاسخگویی آنها در قبال دستگاههای نظارتی توسط ذیحسابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با دستور پرداخت مقام مسئول دستگاه اجرایی انجام پذیرد.
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