ناوگان اتوبوسرانی زنجان نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، داود نوری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر زنجان، با اشاره به اینکه در سال ۹۶ تعداد ۱۴۵ دستگاه اتوبوس برای ۲۳ خط در این سازمان فعال بود، گفت: اعزام این دستگاه‌ها از پایانه هفت تیر صورت می‌گرفت.

وی ابراز کرد: از تجهیز ۴۱ دستگاه اتوبوس نو و ۳۶ دستگاه مینی بوس ۲ درب برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر زنجان خبر داد و ابراز داشت: با اتمام فرآیند تحویل، این اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها به زودی وارد چرخه حمل و نقل شهری می‌شود.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان گفت: خوشبختانه اصلاح خطوط ایستگاه‌ها و خطوط اتوبوس رانی شهری به تصویب اعضا رسید.

نوری تاکید کرد: موقعیت ایستگاه‌های اتوبوس که باعث تشدید ترافیک در مسیرها هستند باید تغییر کنند.

وی بر لزوم بازسازی ناوگان اتوبوسرانی در زنجان اشاره کرد و افزود: برخی از اتوبوس‌ها بازسازی شده و برخی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۵ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی از سازمان حمل و نقل بعد از اتمام قرارداد خارج شده است، گفت: ۸۰ دستگاه بخش خصوصی و ملکی شهرداری در سه پایانه شهری همچنان فعال هستند.

نوری یاد آور شد: عمر اتوبوس‌های شهری برای خدمت رسانی به طور متوسط ۱۰ سال است که در زنجان تا ۱۶ سال هم از برخی از این دستگاه‌ها استفاده شده است.