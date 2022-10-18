خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم پورعلی؛ جلفا، به لحاظ جغرافیایی و به دلیل واقع شدن در نقطه صفر مرزی و همسایگی با کشورهای ارمنستان و آذربایجان از اهمیت خاصی در استان آذربایجان شرقی برخوردار است و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به ارزش این منطقه افزوده است.

وجود کلیساهای تاریخی، حمام‌های تاریخی و باغات پهناور که به گفته کشاورزان این منطقه از اجداد آنها به ارث رسیده است نویدی را از گذشته‌های دور به ما می‌دهد که نشانی از تاریخ غنی این منطقه می‌باشد.

اطلاعات به دست آمده از پنج هزار و ۵٠٠ هکتار سطح زیر کشت باغات شهرستان جلفا خبر از آن می‌دهد که ۵۰۰ هکتار از این باغات را انار و ۱٠٠ هکتار از این باغات را انجیر به خود اختصاص داده است که به طور متوسط برای سه هزار نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

این شهرستان، رتبه اول استانی را در زمینه کشت گلخانه‌ای، بالغ بر ۱۵۰ هکتار به خود اختصاص داده است که در روزهای آتی ۱۰۰ هکتار نیز به آن اضافه خواهد شد.

در بخش سیه رود باغات واقع در نوردوز، دوزال، کردشت، قولان، میسن، اشتبین، قشلاق نواکی، نوجه مهر، تلکری، پهناور، نظر کندی و میانه کرد احمد از عمده تولید کنندگان انار و انجیر در این شهرستان هستند.

رنگ و عطر انار، هنگامه غوغای پاییز است

انار در بین تمامی میوه‌ها تاج پادشاهی بر سر نهاده و در پس تمام عاشقانه‌های پاییز خود را بر سر کرسی شب یلدا نشانده است اما این همه عشوه گری بی دلیل نیز نیست چرا که از مزیت‌های آن می‌توان به تقویت معده اشاره کرد، و اینکه این حقه یاقوت ذهن را نیرو بخشیده و موجب تقویت حافظه و دور کردن ویروس‌ها از بدن می‌شود.

آب انار نیز در حفظ تعادل مایعات بدن به خصوص خون نقش مهمی دارد و در بیماری‌هایی از جمله کم خونی، ضعف اعصاب و تقویت عمومی بدن بسیار مؤثر است.

کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان انار در دنیا بوده است که شهرستان جلفا در دل آن، خبرنگار مهر را به سمت و سوی حقه‌های یاقوت خود کشانده است.

رونق بازار انار و انجیر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید از باغات انار جلفا در گفتگو با خبرنگار مهر حاصل تلاش کشاورزان را نه تنها باعث امنیت غذایی، بلکه سبب اقتدار غذایی دانست که می‌توان آن را به عنوان یک قدرت معرفی کرد.

اکبر فتحی جشنواره انار و انجیر جلفا را سنتی از گذشته‌های دیرین تاکنون دانسته و چنین اظهار کرد: از گذشته تا به امروز در ابتدای کاشت محصولات یا انتهای برداشت آنها جشن شکرانه نعمت برگزار می‌شود اما امروزه این جشنواره‌ها باید بهانه‌ای برای شناساندن ظرفیت‌های شهرستان‌ها و بازاریابی باشد چرا که اگر به این عامل دست پیدا کنیم گله‌مندی در حوزه تنظیم بازار حل خواهد شد که این موضوع نیز مستلزم پیگیری‌های کشاورزان است.

وی شهرستان جلفا و پس از آن خداآفرین را به عنوان تولید کنندگان انبوه انار و انجیر دانست و افزود: این دو محصول باید مشکلی در حوزه بازار نداشته باشند، اما در غیر این صورت مسئولین برای رفع این مشکل مستلزم اطلاع رسانی گسترده در شهرستان‌های مختلف می‌باشند به طوری که این اطلاع رسانی باید به گونه‌ای باشد که از شهرستان‌های دیگر نیز در این جشنواره‌ها حضور داشته و با این محصولات آشنا شوند.

وی افزود: با وجود شبکه گسترده‌ای که تعاون روستایی در اختیار دارد لزومی برای جستجوی بازار در دیگر استان‌ها نیست در حالی که در استان خودمان می‌توانیم بازاریابی کنیم.

فتحی، اتحادیه تعاون روستایی را یک بخش خصوصی اعلام کرد و وظیفه آن را شناسایی محصول و فروش آن در شهرستان‌های فاقد محصول دانست: اگر این اصل نهادینه شود جشنواره، معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد و این امر مستلزم اطلاع رسانی صحیح و گسترده‌ای است که آن را می‌توان ماه‌ها پیش از برگزاری جشنواره از طریق صدا و سیما و فضاهای مجازی اطلاع رسانی کرد.

وی از پیگیری‌های اخیر تحت عنوان تطهیر پهلوی گله مندی کرد و ادامه داد: در شهرستان جلفا طی سال‌های اخیر پنج هزار هکتار اراضی مجهز به شبکه‌های آبیاری شده است، شبکه‌هایی که برای هر هکتار آن حداقل ۳۰۰ میلیون هزینه شده است که در کل برای تجهیز اراضی این شهرستان ۱۵۰۰ میلیارد هزینه صورت گرفته و این نا انصافی است که از این عوامل چشم پوشی شود.

وی از حمایت دولت سیزدهم در بخش کشاورزی به معنای واقعی یاد کرد و ادامه داد: از لحاظ بعد امنیت غذایی که شاید تا کنون ملموس نبود اما در جنگ اخیر بین اوکراین و روسیه امنیت غذایی دنیا تهدید شد که این امر در کشور ما به لحاظ وجود محصولات مسئله آنچنان قابل توجهی نبود.

اصلاح الگوی کشت به صورت منطقه‌ای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گله مندی کشاورزان را نامتعادل بودن بازارها دانست و افزود: دلیل این امر عدم اصلاح الگوی کشت می‌باشد که اگر بر اساس استعداد و پتانسیل‌های هر منطقه محصول به خصوصی تعریف شود طبیعتاً در کنار آن بازار نیز تعریف خواهد شد تا محصولات تولیدی در دست کشاورز نماند.

وی افزود: الگوی کشتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است برای اجرایی شدن آن مستلزم ۳۰ هزار میلیارد یا به قولی سی همت می‌باشد که اگر در این ارتباط کمک حالی به وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد الگوی کشتی که از آن رونمایی شده است می‌تواند تمامی مشکلات را حل کند و در حین رضایت کشاورزان ما را به امنیت و اقتدار غذایی برساند.

فتحی در آخر از حضور سرمایه‌گذارانی نام برد که با انجام قرارداد، خرید محصولات را در آینده تضمین خواهند کرد.

عدم بسته بندی و بازاریابی نامناسب مشکل جدی کشاورزی جلفا

فرماندار جلفا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از جشنواره انجیر و انار را چنین عنوان کرد: ارزش به کار کشاورزان و باغداران و انگیزه بخشی به آنها یکی از اهداف این جشنواره می‌باشد.

وی ادامه داد: حوزه تحقیقات جهاد کشاورزی و حوزه بازرگانی هم باید در عرصه فرآوری، بسته بندی و بازاریابی کمک حال آنان باشد تا محصولات آنها رایگان و ارزان عرضه بازار نشود.

عطاپور افزود: بعضی از کشاورزان علت فروش نامناسب خود را عدم بسته بندی مناسب و یا بازاریابی نامناسب می‌دانند و برخی دیگر نیز گلایه از کمبود سرمایه برای اقدامات مناسب دارند که در این خصوص از جهاد کشاورزی انتظار می‌رود تا در حوزه تأمین مالی و اعتبارات وامی حامی آنان باشند.