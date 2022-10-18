به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان در محل استانداری زنجان گفت: باید رویه‌ها عوض شود و ما باید متفاوت عمل کنیم و به دانش‌آموزان که آینده‌سازان این مرزم بوم هستند، باید بگویم که در این ۴۳ سه سال چه اتفاقاتی افتاده است.

وی ابراز داشت: به دانش آموزان گفته شود برای چه مقاومت کرده‌ایم و تنها به پلاکارد بسنده نکنیم.

استاندار زنجان گفت: اگر می‌خواهیم برنامه‌ای متفاوت داشته باشیم باید در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت ویژه‌تر به این قشر آگاهی ببخشیم.

افشارچی تاکید کرد: مبنای نظام سلطه این است که حرف حق را باطل کند، بنابراین باید قشر جوان و نوجوان را از اتفاقات و هزینه‌های که برای این انقلاب و نظام شده است تبیین کنیم.

وی گفت: دشمن بحث حجاب را ابزار مبارزه تمدنی قرار داده و دشمن حجاب را دست آویز خود قرار داده تا از این طریق به ایران ضربه بزند.

استاندار زنجان تصریح کرد: بسیاری از مشکلات از جمله مشکل معیشتی به خاطر زاویه دیدی که نظام جمهوری اسلامی با نظام سلطه دارد است.

افشارچی گفت: حرکت جمهوری اسلامی یک حرکت تمدنی است و دشمن با تمام ابزارهای خود از جمله تحریم را به کار گرفته تا مقابل پیشرفت‌های ایران را بگیرد.

وی یاد آورشد: اگر مقاومت کنیم، نتیجه این مقاومت‌ها مثل همیشه به خودمان بر می‌گردد.