حضور دشمن در سنگر جنگ فضای مجازی/ با دروغ پردازی ها روبرو هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر صبح سه شنبه در آئین پاسداشت سالروز حضور رهبر معظم انقلاب در لشکر ۱۰ سید الشهدا تحت عنوان ۲۴ امین «خاطره ماندگار» با اشاره به اینکه پرچم پرافتخار نظام اسلامی تا زمان سپردن به دست نسل‌های آینده برافراشته خواهد ماند اظهار داشت: مجاهدت‌های رزمندگان دفاع مقدس خاموش شدنی نیست.

ذوالقدر با تاکید بر اینکه نبرد در جبهه‌های مختلف ادامه دارد گفت: ممکن است به اقتضای زمان جبهه تغییر کند اما جهاد خاموش نمی‌شود و ادامه دار خواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه امروز این مراسم با قدوم رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، در ماه ربیع الاول برگزار شده است افزود: این مراسم را در قبله تهران و جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار کردیم تا برکت آن شامل حال همه ما شود.

وی در ادامه عنوان داشت: امروز با دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های معاند روبرو هستیم و این جبه، جبهه جهل، نادانی، فریب و دروغ است که باید با بصیرت در این مسیر حاضر شویم چرا که این جنگ سخت‌تر از جنگیدن فیزیکی می‌باشد.

ذوالقدر بیان داشت: امروز به جای بمب و خمپاره، سیگنال‌ها از طریق فضای مجازی وارد می‌شوند و عده‌ای را فریب می‌دهند و با ابزارهای دشمن در سنگر فضای مجازی و الکترونیکی روبرو هستیم.