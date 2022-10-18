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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۹

سجادی:

ورزش برای اوقات فراغت و سلامتی مهم است

ورزش برای اوقات فراغت و سلامتی مهم است

وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزش هم برای اوقات فراغت و هم برای سلامتی مؤثر است.

به گزارش خبرنگار مهر حمید سجادی، در مراسم افتتاح ۱۰۱۷ پروژه ورزشی در مدارس کشور، افزود: دو میلیون مترمربع فضای ورزشی در دولت جدید تجهیز و ساخته شده است. شاید تکرار بیان این اعداد و ارقام آن را برای ما عادی نشان دهد ولی ساخت یک پروژه نیازمند همت و تلاش گروهی است که به دنبال توسعه ورزش هستند.

وی با بیان اینکه وظیفه ما در کل کشور توجه به جایگاه ورزش و تربیت بدنی است، گفت: اگر به دنبال نسل سالم که همین دانش‌آموزان کشور هستند؛ هستیم، باید به تربیت بدنی اهمیت بدهیم.

سجادی با اشاره به افزوده شدن زنگ زورخانه ای در صبحگاه مدارس، افزود: امیدوارم دانش آموزان هم چه در بحث قهرمانی و چه در بحث ورزش همگانی این نکته را فراموش نکنند که ورزش هم برای اوقات فراغت و هم برای سلامتی مؤثر است. مخصوصاً وقتی این ورزش با روحیات پهلوانی هم عجین شده باشد.

کد مطلب 5611662
علی قدمی

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