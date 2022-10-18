پرداخت ۲۴ میلیارد تومان زکات در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ظاهری در همایش علمی، ترویجی و تکریمی زکات استان قزوین که پیش از ظهر سه‌شنبه در حسینیه شهدای روستا شید اصفهان برگزار شد اظهار کرد: طبق آیه ۴۱ سوره حج اشتراکات بسیاری بین اقامه نماز و پرداخت زکات است که یکی از این اشتراکات این است که خداوند در زکات و نماز بدون واسطه انسان را مشاهده می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین بیان کرد: روستا شیداصفهان از سال ۸۵ با کمیته امداد در خصوص زکات مشارکت داشته و حسینیه، خانه بهداشت و راه‌های این روستا از محل پرداخت زکات احداث شده است.

وی با بیان اینکه روستای شیداصفهان ۱۹ شهید و یک شهید مدافع وطن داشته است افزود: روستای شیداصفهان با آمار جمعیتی ۴ هزار نفره ۲ هزار هکتار زمین کشاورزی و بیش از یک هزار باغات طی شش ماه گذشته ۶۲۰ میلیون تومان در بحث زکات مشارکت داشته است.

این مسئول با اشاره به گزارش شش ماهه سال در خصوص پرداخت زکات در استان قزوین ابراز کرد: در شش ماهه ابتدایی سال ۳ هزار ۵۵۶ نفر زکات واجب خود را پرداخت کردند.

این مسئول با بیان اینکه پیش بینی ما برای زکات ۳۵ میلیارد تومان در سال جاری بود که طی شش ماه سال جاری ۲۴ میلیارد آن محقق شد، تصریح کرد: از این مقدار ۹۲ درصد اعتبار صرف محرومیت‌زدایی، جهیزیه، درمان و تحصیل و ۸ درصد باقی مانده صرف امور عمرانی از جمله تعمیر مدارس و مساجد شد.

وی تاکید کرد: طبق اساس نامه کمیته امداد منوط بر فرهنگ‌سازی امر زکات، جلسات متعددی در راستای تبلیغ در قالب‌های حضوری، نوشتاری و گفتاری تشکیل شد.

این مسئول در پایان با بیان اینکه از عاملین زکات تکریم و تشویق به عمل آمد عنوان کرد: در راستا همایش علمی، ترویجی و تکریم زکات فراخوان آثار علمی برگزار شد که در این فراخوان ۱۳۷ نفر شرکت کنند و ۵۸ نفر برگزیده شدند که آثار این شرکت‌کنندگان در قالب‌های مختلف علمی و هنری بود.