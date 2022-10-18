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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

امام جمعه دماوند:

شبهه افکنی ها و سیاه نمایی های دشمن با جهاد تبیین روشنگری شود

شبهه افکنی ها و سیاه نمایی های دشمن با جهاد تبیین روشنگری شود

دماوند- امام جمعه دماوند گفت: باید در خصوص شبهه افکنی ها و سیاه نمایی‌های اخیر دشمنان، با جهاد تبیین، روشنگری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دماوند که با محوریت هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان و با حضور طاهرخانی، فرماندار و اعضای این شورا در دفتر امام جمعه دماوند برگزار شد گفت: یوم الله ۱۳ آبان نماد استکبار ستیزی ملت ایران و روز مرگ بر آمریکا است.

وی افزود: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف و با قدرت نمایی دانش آموزان دوستدار ایران و انقلاب در شهرستان دماوند برگزار خواهد شد.

امام جمعه دماوند بیان داشت: باید در خصوص شبهه افکنی ها و سیاه نمایی‌های اخیر دشمنان، با جهاد تبیین، روشنگری لازم در خصوص جنایات آمریکا در ایران انجام شود.

کد مطلب 5611678

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