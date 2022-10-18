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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در کرمانشاه

تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در کرمانشاه

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تداوم روند کاهشی آمارهای کرونایی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد بهرامیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۳ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین هشت نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال پنج نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۶ نفر است.

کد مطلب 5611695

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